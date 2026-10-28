Jugando Claro, en vivo | Martes 27 de octubre

La previa del duelo pendiente de Liga MX entre América y Tijuana, los ecos del Balón de Oro 2026 y la ajustada derrota de Mbappé serán parte del programa

La agenda deportiva llega cargada y Jugando Claro pondrá sobre la mesa uno de los partidos que más atención genera en la Liga MX: América vs Tijuana, duelo pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026. El encuentro también podría marcar el regreso de una de las figuras jóvenes del fútbol mexicano, Gilberto Mora, quien ya trabaja al parejo con Xolos después de varias semanas fuera por lesión.

El juvenil de 18 años viajó con Tijuana a la Ciudad de México y ya realizó trabajo futbolístico con el primer equipo, aunque su participación frente a las Águilas todavía dependerá de su respuesta física. Mora ha estado ausente por problemas en la cadera y el tobillo, por lo que el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Abreu ha llevado su recuperación de manera progresiva. Su posible regreso será uno de los principales temas de análisis rumbo al partido.

El programa también retomará los ecos del Balón de Oro 2026, una ceremonia que dejó a Harry Kane como ganador por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal. El delantero inglés se llevó el reconocimiento después de una temporada de 73 goles entre club y selección, mientras que Mbappé terminó en la segunda posición y Yamal completó el podio.

La votación abrió además una nueva conversación alrededor de Mbappé, quien estuvo cerca de conseguir su primer Balón de Oro. France Football reveló que la diferencia entre Kane y el francés fue mínima y que Mbappé llegó a liderar la carrera durante buena parte del periodo de votación antes de ser superado en el cierre. El desglose completo de los sufragios todavía no se ha publicado, por lo que la discusión sobre el resultado continuará en los próximos días.

Con América vs Tijuana, el posible regreso de Gilberto Mora, el triunfo de Harry Kane y la polémica alrededor de Mbappé, Jugando Claro repasará las noticias que marcan la conversación deportiva y analizará qué puede cambiar tanto en la Liga MX como en el escenario internacional.