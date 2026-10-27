¿Guillermo Ochoa regresa al América como directivo? La leyenda revela sus planes a futuro

El exportero recibió un reconocimiento y habló sobre su vínculo con las Águilas, sus nuevos proyectos y la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa volvió a estar cerca del América apenas unos meses después de anunciar su retiro del fútbol profesional. El homenaje que recibió el pasado domingo durante el partido ante Pachuca, correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026, reavivó una pregunta alrededor de su nueva etapa: cuál será su relación con el club donde debutó en 2004 y qué papel podría desempeñar en el futuro dentro de la institución azulcrema.

Después de recibir la Medalla Anáhuac en Deporte 2026, reconocimiento otorgado por la Universidad Anáhuac México, la leyenda de la portería mexicana habló ante los medios y recordó el acto de homenaje por parte de las Águilas:

“Muy contento, fue muy emotivo. Encontrar palabras en ese momento era difícil, estuve aguantándome. Me han hecho llorar mucho estos últimos meses. Han sido espectaculares. Agradecido porque el cariño que me ha hecho sentir la gente donde piso ha sido espectacular. No tengo más que palabras de agradecimiento, es muy bonito el ver lo que uno ha cosechado a lo largo de su carrera. Agradecido con el Club América por el reconocimiento, que no pasa muchas veces una vez que el jugador se retira. El Club América siempre ha sido mi casa, será mi casa y siempre estaré al pendiente, ayudando y colaborando en presente y futuro. Soy hecho en Coapa, el único club en el que jugué en México. Agradecido por la institución, por eso es la más grande de México”.

Ante la pregunta directa sobre si le gustaría regresar como directivo, explicó: “De momento no está en mis planes, mi plan está seguir junto al Club América, pero traemos otros planes, no en México, traigo temas personales y proyectos que ya estamos trabajando, todos cerca del fútbol, con el América y la Selección. No me verán tanto como en algunos puestos, como cuerpo técnico o dirección, pero siempre tratando de ayudar y poner mi parte para que el fútbol mexicano mejore”.

Guillermo Ochoa revela su plan a futuro tras retirarse del fútbol | Imago7

El exguardameta adelantó que algunos de esos proyectos tendrán actividad fuera de México y estarán enfocados en mantenerlo cerca del deporte. “Hay varios proyectos, más allá de embajador, algunos en Estados Unidos, trabajando, es tratar de estar cerca de la afición y de ayudar a los jóvenes a que puedan tener esa exposición para que puedan conseguir el éxito en su carrera”, señaló. Tampoco contempla continuar desde el banquillo: “No, no, la verdad no, hace años sí, tengo el primer año del título UEFA, pero conforme pasaron los años fui encontrando otro camino. Y porque llevo tantos años en el fútbol, sé que el fútbol mexicano se puede cambiar desde otro ángulo, ahí es donde hay que insistir”.

Ochoa anunció oficialmente su retiro el 21 de julio de 2026, a los 41 años de edad, después de cerrar su carrera con el AEL Limassol de Chipre. Su trayectoria incluyó seis Copas del Mundo, seis Copas Oro de la Concacaf, una Liga de Naciones y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. América fue el único club en el que militó en México antes de desarrollar buena parte de su carrera en el extranjero.

Su experiencia como portero también lo llevó a referirse a la nueva competencia por el arco de la Selección Mexicana. “Son buenos chicos, con mucho talento, están haciendo las cosas bien, ahora Raúl (Rangel) que ya lo vieron, Luis (Malagón) que regresó a la actividad, no quiero dejar de decir alguno, hay una camada de chicos que hay que dejarlos trabajar, hay que ser pacientes, que cojan ritmo, que se instalen en la Selección, que van a pasar momentos buenos y otros no tan buenos, hay que aguantarlos, sobreponerse a eso porque la Selección es demasiada responsabilidad, Rafa junto a su cuerpo técnico estarán valorando eso para los partidos oficiales”, expresó.

Ochoa también pidió tiempo para el proceso de Rafael Márquez al frente del representativo nacional. “No hay ni duda, cuando se decide por algún entrenador y se firma por algún tiempo, hay darle ese tiempo, los amistosos son para eso, hay que ir con calma, se arranca con Rafa, no de cero, pero los chicos se tendrán que adecuar al estilo de Rafa, que no es el mismo que tenía Javier (Aguirre), poco a poco se verá la mano de Rafa. Tiene la experiencia, sabe lo que es dirigir y estar en la Selección, hay que tener calma, lo que cuentan son los partidos oficiales. Hemos visto a nivel Mundial, que a veces los resultados no se dan, pero con paciencia y tranquilidad, se terminando dando buenas cosas, en una Selección es así, no hay que precipitarse, hay poco tiempo de trabajo y hay que ir con calma. Es muy diferente a un equipo”.

El reconocimiento también sirvió para mirar hacia el inicio de una carrera que comenzó con las Águilas en febrero de 2004. “Mi debut, han pasado algunos años de eso, se va rápido la vida, lo disfruté, aunque a veces en el día a día el fútbol va tan rápido que no te da tiempo, pero agradecido, porque me tocó vivir muchas cosas especiales en mis clubes, en la Selección y en los países que estuve, fue muy bonito el dejar la bandera de México en alto y que a día de hoy se tengan bonitos recuerdos”, finalizó.