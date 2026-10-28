Toño Rodríguez advierte al América: “Tenemos todo que ganar y nada que perder”

El portero de Xolos analiza el duelo pendiente ante las Águilas y explica cómo buscarán sumar puntos para acercarse a la Liguilla

Toño Rodríguez lanza mensaje previo al juego del América | Captura

Los Xolos de Tijuana se preparan para enfrentar al América el miércoles 28 de octubre en un partido pendiente de la Liga MX, con la oportunidad de sumar puntos en su búsqueda por mantenerse en los puestos de clasificación.

En entrevista para Claro Sports, Antonio Rodríguez, portero de Tijuana, señaló que el triunfo frente a Santos permitió a Tijuana reencontrarse con la victoria después de varias jornadas.

“Importante el haber ganado después de mucho tiempo, este último contra Santos. América, un equipo que es el líder general del torneo, que sabemos la calidad que tiene, sabemos que están muy bien dirigidos, muy bien trabajados. Es un equipo que en su casa son muy fuertes”, explicó Rodríguez.

Para el portero, la condición de partido pendiente representa una oportunidad que Tijuana debe aprovechar de cara al cierre del torneo. “Es una posibilidad muy buena en el aspecto de que somos un partido pendiente, nadie más suma, solo nosotros. Entonces, todo que ganar y nada que perder”, agregó.

¿Cómo puede Tijuana superar al América de Guillermo Almada?

Rodríguez también analizó el funcionamiento del América bajo la dirección técnica de Guillermo Almada. “Los que hemos tenido la oportunidad de enfrentar los equipos de Guillermo Almada sabemos que son equipos que siempre presionan alto, que muerden, que no te dejan jugar, que son muy incómodos”, comentó.

El futbolista reconoció que la propuesta del América implica riesgos para ambos conjuntos. “Lo que se pueda conseguir arriba es importante. Sabemos que de repente en esa presión alta quedan un poco expuestos atrás, que definitivamente si roban la pelota arriba tiene el equipo muy cerca de tu marco, con un equipo abierto”, detalló.

El portero mencionó que el cuerpo técnico y los jugadores han observado encuentros recientes del América, incluido su enfrentamiento contra Pachuca, para identificar situaciones que puedan utilizar durante el partido.

“No va a ser un partido fácil, la verdad. Un partido duro, complicado, pero si queremos entrar a Liguilla, estos son los tipos de encuentros que tenemos que sacar adelante”, afirmó.

Toño Rodríguez pide proteger a Gilberto Mora de la presión

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la situación de Gilberto Mora, quien continúa su desarrollo como futbolista de Tijuana después de su participación en una Copa del Mundo. “Gil es un talentazo. Tenemos que saberlo arropar, saberlo llevar, ponerle la carga, la responsabilidad justa y debida para alguien de 18 años”, expresó el guardameta.

El portero insistió en que la experiencia de otros futbolistas debe servir para distribuir las exigencias dentro del equipo y permitir que Mora se concentre en su desempeño sobre el terreno de juego.

“Que él se siga divirtiendo, que él siga haciendo lo que le gusta hacer. Él sabe que la responsabilidad pesa en nosotros, los que tenemos más experiencia y más edad. Él que salga a divertirse, que sabemos que lo hace muy bien”, concluyó.

De esta manera, Tijuana afrontará su visita al América con la intención de sumar puntos para la clasificación, mientras el plantel busca acompañar el crecimiento de Gilberto Mora sin trasladarle toda la responsabilidad de los resultados.