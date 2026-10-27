Brian Rodríguez se quiere quedar en el América, aunque ‘le abre la puerta’ a los Tigres 

Brian Rodríguez declaró que, pese a que entiende que hay ciclos, se siente satisfecho por los seis títulos que ha ganado con el América de la Liga MX

Brian Rodríguez se quiere quedar en el América | Imago7

Brian Rodríguez firmó a mediados de octubre una extensión de contrato con el Club América hasta el verano de 2030, luego de que su nombre apareciera vinculado con distintos equipos del extranjero durante los últimos mercados de fichajes. Sin embargo, el futbolista uruguayo reveló recientemente que decidió permanecer en el conjunto azulcrema, pese a los acercamientos que tuvo con el Ajax de la Eredivisie.

La continuidad del Rayito estuvo en duda durante el mercado de verano de 2026. Entre los numerosos rumores sobre su futuro destacó una supuesta oferta millonaria del Cruzeiro. Aunque el jugador no se refirió a la posibilidad de llegar al Brasileirão, sí confirmó que estuvo cerca de dar el salto al fútbol europeo.

“Estuvo muy cerca. O sea, estuvimos a nada. Me mandaron la foto y todo. O sea, me mandaron el ‘Welcome Brian Rodríguez’. Era como una presentación que iban a hacer. Pero al final pasó lo que pasó”, declaró el futbolista del América en el podcast Sabor a Fútbol. Cuando le preguntaron si se veía con la camiseta del conjunto neerlandés, el Rayito respondió con un contundente “Sí”. No obstante, aclaró que no se arrepiente de haber rechazado esa posibilidad. “Para nada. No me arrepiento porque fui yo el que tomó la decisión. Capaz que si caía o algo me ponía triste, pero como fui yo el que tomó la decisión no (no me arrepiento)”.

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Rodríguez aseguró que se siente a gusto en el América, club al que llegó para el Apertura 2022 y con el que ha conquistado seis títulos. Desde entonces, suma 166 partidos, 46 goles y 32 asistencias, cifras que respaldan su aporte al equipo y que también han acompañado su trayectoria con la selección de Uruguay.

“Muy feliz. Creo que he encontrado el lugar para ser feliz, el lugar perfecto, digamos, para ser yo, ser la persona que quiero dentro de la cancha, tanto dentro de la cancha como fuera. Vivir eso creo que el América te lo permite. No deja de ser una presión constantemente por títulos, por resultados cada fin de semana. Creo que esa responsabilidad es grande, pero es única a la vez, porque te posiciona como un jugador de cierta talla mundial”, indicó el extremo izquierdo. “Creo que estar en el América es un privilegio para mí, porque está entre los más grandes del mundo. Hay que tener ese orgullo de estar acá. Creo que siempre lo he dicho y, bueno, muy feliz de seguir en el club. Espero que unos años más también”.

El futbolista de 26 años considera naturales los rumores sobre su futuro, pero dejó claro que nunca ha manifestado su intención de abandonar el América. “De mí nunca ha salido que me quiera ir del América ni lo manifesté. Y el día que no me sienta contento lo voy a hacer, no tengo ningún problema, porque así soy, soy así con esa personalidad. Creo que hay que ir de frente siempre”.

Tampoco contempla, por ahora, la posibilidad de cambiar de equipo dentro de la Liga MX, aunque reconoció que Tigres es un club que le llama la atención. “¿Otro club que me gusta? Ninguno. ¿Que me parezca cool…? Creo que Tigres, me gusta. No digo que me iría. Bueno, uno nunca sabe la vida. Tigres me gusta por el ambiente en el estadio, es muy bueno. Aunque tengo muchos amigos. Tendría que pasar algo (para irme del América). No me cambiaría de equipo por cambiarme. Pienso que puedo salir, pienso que no voy a jugar en México en otro equipo”.