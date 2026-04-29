Jugando Claro, en vivo | Martes 28 de abril

En Jugando Claro se realiza el análisis de la convocatoria de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 y las reacciones del Nashville vs Tigres en semifinales de Concacaf

Jugando Claro tendrá una emisión clave este día con un análisis completo de la convocatoria de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026. El programa abordará todos los detalles de la lista para la concentración con jugadores de la Liga MX, así como las decisiones más relevantes del técnico nacional en esta etapa del proceso.

La transmisión también incluirá el seguimiento y las reacciones del partido de ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Nashville SC y Tigres UANL. El duelo entre MLS y Liga MX será parte central del debate, considerando su impacto en la región y el contexto de ambos equipos.

¿Qué se analizará en Jugando Claro?

Durante el programa se desglosará la lista de Aguirre, con énfasis en las ausencias más llamativas, las nuevas caras y el equilibrio entre experiencia y juventud. También se evaluará el rendimiento reciente de los jugadores convocados y su proyección hacia la Copa del Mundo. El análisis incluirá el contexto del microciclo, la inclusión de sparrings y la preparación para el amistoso ante Ghana, elementos clave en la construcción del equipo nacional.

Reacciones de Nashville vs Tigres

Otro de los ejes será el análisis del enfrentamiento entre Nashville y Tigres, con las conclusiones más relevantes del partido de ida. Se discutirán los aspectos tácticos, el desempeño individual y lo que deja la serie de cara al encuentro de vuelta.

La emisión de Jugando Claro ofrecerá una lectura clara y directa de los temas más importantes del momento, combinando información, contexto y debate sobre el presente del fútbol mexicano.

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