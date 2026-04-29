Atlante hace oficial a Miguel ‘Piojo’ Herrera como su nuevo técnico en su regreso a Primera División

Atlante confirma a Miguel ‘Piojo’ Herrera como su nuevo entrenador para el Apertura 2026, en su regreso a la Primera División con un proyecto que busca identidad y protagonismo

Atlante hizo oficial uno de los movimientos más esperados en su regreso al máximo circuito. Tal como adelantó Claro Sports, Miguel ‘Piojo’ Herrera fue confirmado como el nuevo director técnico de los Potros de Hierro de cara al Apertura 2026, en un proyecto que busca consolidarse en su primer torneo en la Liga MX desde 2014.

“¡BIENVENIDO PIOJO! Miguel Herrera asume el mando de nuestros Potros De Hierro. Experiencia, carácter y ADN azulgrana para llevar al Atlante a lo más alto”, informa su breve comunicado a través de redes sociales.

La institución azulgrana ya había dado señales en días recientes sobre la llegada del estratega, incluso con publicaciones que apuntaban directamente a su contratación. Finalmente, el club decidió hacer oficial la incorporación de Herrera, quien asumirá el reto de liderar a un equipo que vuelve a la Primera División con altas expectativas.

El regreso de Herrera al Atlante

No será la primera etapa del ‘Piojo’ en el banquillo azulgrana. Miguel Herrera iniciará su tercera etapa como entrenador del Atlante, club donde comenzó su carrera como técnico a inicios de los 2000 tras ser asistente de Carlos Reinoso. En su primera etapa (2002-2004) dirigió 96 partidos con saldo de 38 victorias, 31 empates y 27 derrotas, llevando al equipo a tres Liguillas y alcanzando semifinales como mejor resultado. Posteriormente regresó en 2010 para un segundo ciclo más breve, en el que acumuló 36 encuentros con 13 triunfos, 8 empates y 15 derrotas, antes de salir tras el Apertura 2011. Durante esos ciclos, el equipo se caracterizó por ser incómodo para sus rivales, con una propuesta que complicaba a cualquiera, aunque también mostró cierta irregularidad en resultados. Ahora, el técnico regresa con mayor experiencia y recorrido en el fútbol mexicano.

‘Piojo’ Herrera cuenta con cinco títulos como entrenador a lo largo de su carrera, consolidando su trayectoria principalmente con el Club América y la selección mexicana. Con las Águilas conquistó el Clausura 2013, Apertura 2018, la Copa MX Clausura 2019 y el Campeón de Campeones 2019, mientras que a nivel internacional logró la Copa Oro 2015 con el Tricolor. En su carrera ha dirigido a siete clubes del fútbol mexicano —Atlante, Monterrey, Veracruz, Tecos, América, Tijuana y Tigres—, repitiendo etapas en Atlante, América y Tijuana. Además, fue seleccionador de México y Costa Rica, destacando su participación en el Mundial de 2014. En total, suma 732 partidos en Liga MX, con 302 triunfos, 200 empates y 230 derrotas, siendo el América el club donde alcanzó sus mayores éxitos.

Un proyecto con identidad

La llegada de Herrera forma parte de un plan más amplio dentro del Atlante. La directiva busca construir un equipo con identidad clara, apoyándose tanto en experiencia como en figuras vinculadas a la historia del club.

En ese sentido, se contempla la posible integración de elementos como Federico Vilar en el cuerpo técnico, un nombre que tiene peso dentro de la institución y que podría fortalecer el proyecto desde el banquillo.

Atlante apuesta por un técnico probado en Liga MX para encarar su regreso al máximo circuito. Con Herrera al frente, el club buscará competir desde el inicio y recuperar protagonismo en el fútbol mexicano.

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