Rafael Márquez pide potenciar el talento en México: “Necesitamos más Hugo Sánchez, Chicharitos y Hormiga González”

El exfutbolista y ahora auxiliar técnico de la selección mexicana asegura que la Copa del Mundo 2026 será una verdadera fiesta en México

El exjugador de la selección mexicana pide explotar el talento. | Imago 7

Rafael Márquez, auxiliar técnico de la selección mexicana, habló sobre el momento que vive el país rumbo al Mundial 2026 y lanzó un mensaje claro: México necesita potenciar su talento para generar nuevas figuras. El exdefensor considera que el país tiene una base amplia, pero requiere más referentes que inspiren a las nuevas generaciones.

De cara a la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, a partir del 11 de junio, Márquez también destacó el papel de la sociedad y la cultura mexicana como parte de la experiencia que vivirán los visitantes, en un evento que, aseguró, ya se percibe como una celebración.

El exjugador del Barcelona señaló que su intención ha sido dejar un legado, pero también impulsar a nuevas generaciones a alcanzar sus metas, tanto en el deporte como en otros ámbitos.

“Como dije, creo que he intentado dejar un legado y continúo esforzándome para dar lo mejor de mí, intentar ser ejemplo para los demás, para la juventud, donde creo que en México hay demasiado talento. Somos tantos que necesitamos ser muchos más, tener más Hugo Sánchez, más Chicharito, más Armando ‘La Hormiga’ González, no sé, tener más ídolos.

“Y no solamente hablo en el fútbol, porque también tener más Diego Luna, más Gael García, más Alejandro Fernández, gente que realmente tiene mucho talento. Queremos que nuestro ejemplo impulse a esta juventud o a quien sea a conseguir cosas importantes, a alcanzar sus metas, sea lo que sea. Creo que es intentar dejar ese legado con mi nombre”, señalo Rafael Márquez, en conferencia de prensa.

El reto de cambiar la mentalidad en México

Márquez también hizo referencia a la necesidad de modificar la forma en que se afrontan los procesos, en una sociedad que exige resultados inmediatos.

“¿Cómo nos podemos preparar? Creo que es intentar dar lo mejor de cada uno de nosotros siempre. Hoy en día tenemos la oportunidad de vivir de nuevo un Mundial, pero también vivimos en una sociedad en la que estamos muy pendientes de lo rápido, de lo inmediato. Si las cosas no pasan de inmediato, nos desesperamos. Hemos pedido paciencia y creo que tenemos que volver un poco a nuestras bases, intentar ser más pacientes, trabajar y disfrutar de los procesos.

Eso también implica invitarlos a que sean su mejor versión hoy. No pensar en el pasado ni en lo que viene, sino ser hoy el mejor e intentar dar su máximo esfuerzo, ya sea en el trabajo, como hermano, como esposo, como hijo o como amigo. Llevar esto más allá de lo deportivo, porque vivimos en una sociedad en la que estamos a expensas de conseguir todo de inmediato y, si cada uno da lo mejor de sí, podemos tener una mejor sociedad”, agregó Márquez.

México se prepara para una fiesta mundialista

El auxiliar del Vasco Aguirre afirmó que el Mundial 2026 representa una oportunidad para mostrar la esencia del país, tanto dentro como fuera de la cancha.

“Obviamente, tratando de darles una calurosa bienvenida, abrirles las puertas de nuestra casa. Creo que el corazón que tenemos y lo serviciales que somos es lo que nos hace diferentes a otros países. Va a ser una fiesta enorme y los visitantes la van a pasar muy bien. Para nosotros ya es una fiesta. Hay que tratar de aprovecharla, disfrutarla y acompañarla bien”, apuntó.

La experiencia de cinco Mundiales y el valor del proceso

Márquez recordó su trayectoria como futbolista y el esfuerzo que implicó disputar cinco Copas del Mundo, destacando la importancia del trabajo constante.

“La verdad es que es mucha intensidad, es mucho carácter. Ahora que lo preguntas, sí lo recuerdo y a veces no nos fijamos mucho en el proceso que conlleva haber conseguido jugar cinco Mundiales. Me costó tanto al inicio como al final, porque con el tiempo vas aprendiendo y teniendo más experiencia, pero el cuerpo va cambiando. Te tienes que cuidar más, exigirte más e intentar estar al nivel de un jugador de 25 años. Yo terminé con 39 y, gracias a Dios, me alcanzó para jugar un quinto Mundial, sobre todo para intentar hacer algo diferente. Desafortunadamente no nos alcanzó, pero siempre hay nuevas oportunidades”, dijo Rafa.

Orgullo por México y su cultura rumbo al 2026

Finalmente, el exseleccionado nacional destacó el valor cultural del país y la importancia de mostrarlo al planeta durante la Copa del Mundo.

“Me parece una idea increíble. El hecho de dar una cálida bienvenida a todos los rivales es parte de nuestra cultura. Como digo, es parte de la cultura, porque la oportunidad de ser sede de un Mundial por tercera vez es importante. No hay otro país que lo haya hecho y ahora nos toca otra vez, y es por algo. Lo que también nos hace diferentes es la calidad que damos a los visitantes, cómo nos comportamos y cómo abrimos la puerta de nuestra casa para que la pasen lo mejor posible. Yo he estado fuera mucho tiempo de México y extraño venir, pero sobre todo presumo mucho de mi país. Siempre llevo a México a todos lados”.

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