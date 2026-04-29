Mayakoba se llena de estrellas del golf con Korda y Gabi López

El campo El Camaleón en la Riviera Maya será sede de la segunda edición del LPGA Tour con 125 jugadoras, destacando la presencia de Nelly Korda, Gabi López y figuras internacionales

Mayakoba recibe a las mejores del LPGA. Claro Sports

El Mayakoba Golf Classic entra en escena con una nueva edición del LPGA Tour en uno de los escenarios más reconocidos del golf en México. Desde el campo El Camaleón, el evento reúne a 125 jugadoras en la Riviera Maya. Más allá del torneo, el complejo de Mayakoba también ha sido sede de actividades de alto nivel en otros deportes. En días recientes, la selección de Portugal utilizó sus instalaciones para entrenar, y se espera la llegada de Uruguay en su preparación rumbo al Mundial, gracias a las condiciones del recinto, que cuenta incluso con una cancha de fútbol profesional.

Un cartel de primer nivel en Mayakoba

Gustavo Santoscoy, director del torneo, subrayó la relevancia de esta edición con la presencia de figuras como Nelly Korda, actual número uno del mundo y reciente ganadora del Chevron Championship, el primer major del año. A su lado estará la mexicana Gabi López, quien llega posicionada en el lugar 27 del ranking mundial. También sobresale la participación de Lydia Ko, única golfista con medallas olímpicas de oro, plata y bronce, consolidándose como una de las grandes figuras del circuito.

Talento mexicano y proyección internacional

El torneo también servirá como vitrina para el talento nacional, con la presencia de Isabela Fierro, quien busca consolidarse dentro del LPGA Tour. La jugadora expresó su entusiasmo por competir en casa, enfocada en su proceso y acompañada por su equipo de trabajo y familia.

En cuanto a las favoritas, Gabi López llega en buen momento tras su actuación en el primer major del año, mientras que María Fassi aparece como una jugadora a seguir por su potencia. Sin embargo, Nelly Korda parte como la principal candidata al título.

El Camaleón, un campo desafiante

El recorrido en Mayakoba presenta características únicas que pondrán a prueba a las jugadoras. Entre los hoyos más emblemáticos destacan el 7, con un cenote en medio del fairway, y el 15, ubicado frente al mar Caribe, donde el viento puede convertirse en un factor determinante.

La actividad oficial del torneo comenzará el jueves, con la expectativa de una competencia de alto nivel en uno de los campos más icónicos del continente.

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