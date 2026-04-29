El resultado entre PSG y Bayern; y los partidos con más goles en la historia de la Champions League

La ida de las semifinales nos ofreció un duelo por demás emocionante y una llave para nada decidida. La vuelta se celebrará el 6 de mayo en el Allianz Arena

El juego de semifinales entró a los registros goleadores | Reuters

El Paris Saint-Germain y el Bayern Münich protagonizaron un partido que se sumó a la lista de encuentros con mayor número de goles en la historia de la UEFA Champions League. El equipo francés se impuso 5-4 en la ida de las semifinales, en un duelo que tuvo cambios constantes en el marcador y que mantuvo la tensión hasta el final.

Este tipo de partidos ha marcado distintas épocas del torneo. A lo largo de los años, la Liga de Campenes ha registrado encuentros en los que el gol ha sido el elemento central, con resultados que han quedado en la memoria de los fanáticos alrededor del mundo.

El registro más alto se remonta al 22 de noviembre de 2016, cuando Borussia Dortmund derrotó 8-4 al Legia de Varsovia en fase de grupos. Aquel encuentro tuvo un inicio con siete goles en poco más de media hora y terminó con doce anotaciones, estableciendo la marca más alta en la competencia.

En ese partido, el Legia tomó la ventaja en los primeros minutos, pero el Dortmund reaccionó con rapidez y cambió el rumbo del juego. Shinji Kagawa marcó dos veces para darle la vuelta al marcador, mientras que Marco Reus también sumó dos anotaciones en un encuentro que cerró con tres tantos en los últimos diez minutos.

Otros partidos también han quedado registrados por su volumen ofensivo. El Munich ya fue protagonista de este tipo de encuentros cuando venció 9-2 al Dinamo Zagreb en 2024, mientras que el Mónaco superó 8-3 al Deportivo La Coruña en 2003. En fases de eliminación, el Barcelona derrotó 8-2 al Bayern en 2020, en un resultado que también quedó marcado en los libros recientes.

En esta lista también aparecen duelos con nueve goles, como el 7-2 del PSG ante Rosenborg en 2000 o el 7-2 del Bayern frente al Tottenham en 2019. Más recientes son el 4-5 entre Benfica y Barcelona en 2025 o el 7-2 del Barcelona ante Newcastle en 2026, todos con marcadores que reflejan dominio de un solo bando.

El Parque de los Príncipes gozó de una feria de goles | Reuters

El encuentro entre PSG y Bayern se integra a este grupo con nueve goles en semifinales, una instancia en la que este tipo de resultados no es común. El 5-4 coloca este duelo entre los más destacados por su desarrollo dentro del torneo.

Con este resultado, la Champions League suma un nuevo capítulo en su historia de partidos con múltiples anotaciones. El desenlace de la serie aún queda por definirse, pero el partido de ida ya forma parte de los libros de historia del máximo torneo a nivel de clubes.

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