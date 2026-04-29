Aguirre en la mira: Toluca cuestiona ausencia de Marcel Ruiz en la convocatoria para el Mundial 2026

Antonio Mohamed y Jesús Gallardo reaccionan a la ausencia de Marcel Ruiz en la convocatoria de Javier Aguirre, previo a la semifinal de Concacaf ante LAFC

Explota Toluca por Marcel Ruiz: Mohamed y Gallardo reaccionan. Imago 7

Toluca se prepara para enfrentar al LAFC en la ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, en un duelo que marcará el rumbo de la serie. En la previa, el foco no solo estuvo en el partido, sino también en la convocatoria de la selección mexicana, donde la ausencia de Marcel Ruiz generó reacciones dentro del plantel escarlata.

Antonio Mohamed, técnico de los Diablos Rojos, evitó polemizar sobre la decisión de Javier Aguirre, pero reconoció que la ausencia del mediocampista es un tema sensible dentro del equipo. “Son todas suposiciones, él (Marcel) va a jugar mañana y lo va a intentar hacer de mejor manera. Después, yo no estoy en la cabeza del cuerpo técnico de la selección, solamente estoy acá en Toluca, y después son decisiones que toman”, expresó en conferencia de prensa.

El timonel escarlata señaló que Marcel Ruiz va mejorando, tras la lesión de ligamento que sufrió, y retomando el ritmo de juego con cada partido.

“Marcel está cada día mejor, obviamente le falta ritmo de competencia, pero con el poder de los partidos lo va a ir logrando. Así que, una lástima que no esté, pero, bueno, nosotros lo vamos a tener acá y lo vamos a aprovechar.”, explicó el estratega.

Gallardo respalda a su compañero

Por su parte, Jesús Gallardo también se refirió al tema, destacando que varios jugadores del Toluca tenían la ilusión de ser considerados. El lateral reconoció que tanto Marcel Ruiz como Everardo López merecían estar en la lista, aunque aceptó la decisión del cuerpo técnico.

“Creo que los cuatro queríamos estar ahí en la en la lista, pero, bueno, son decisiones que se toman, y creo que, al igual que Marcel y Everardo, los dos creo que deberían estar ahí, pero, como te repito, son decisiones”, señaló Gallardo, quien sí fue incluido en la convocatoria.

Sobre su llamado, Gallardo expresó: “Obviamente me llena de orgullo representar a la selección y sobre todo en nuestra casa en un Mundial. Queremos hacer historia, queremos hacer el mejor Mundial de México. Estoy muy ilusionado porque he trabajado para volver tras un tiempo en que perdí las convocatorias. Llegar a Toluca, a esta gran institución, me ayudó muchísimo para estar otra vez ahí y poder estar en un tercer Mundial, gracias a Dios”.

Toluca enfocado en LAFC

Más allá del contexto de selección, el equipo escarlata mantiene la concentración en el partido ante LAFC. El Turco Mohamed lamentó que Everardo López tampoco fuera considerado por Javier Aguirre, aunque aclaró que esta situación le beneficia al equipo, ya que podrán tener a dos piezas calves de cara a la Liguilla por el título de la Liga MX y en la eliminatoria ante el LAFC

“Bueno, la verdad que nosotros teníamos contemplado que pudieran ir cuatro jugadores, fueron dos y ahora los dos que no fueron se quedarán al 100% con nosotros. Para nosotros, ellos tienen que ir a jugar y es una bendición. Con respecto al partido de mañana, conocemos bien las fortalezas del rival. Trataremos de minimizar las grandes fortalezas que tienen, que sabemos que son varias, y hacer un gran partido como hemos hecho de visitante, sabiendo que la serie son 180 minutos y se define en Toluca”.

En tanto, Gallardo coincidió en la importancia del compromiso, señalando que el objetivo es conseguir un resultado positivo para cerrar la eliminatoria en casa. “Sabemos que es un gran rival, tienen buenos jugadores y muchas fortalezas que lo hacen bastante bien. Creo que hoy tenemos que preparar bien el partido para mañana y, como repito, hacer un gran partido y salir con un buen resultado”.

Toluca busca volver a una final internacional, respaldado por un plantel que combina experiencia y jugadores que buscan consolidarse.

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