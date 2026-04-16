América de Cali cumple de local y consigue su primera victoria en Copa Sudamericana

Daniel Valencia y Yeison Guzmán le dieron la primera victoria al América de Cali en la Copa Sudamericana 2026.

América de Cali derrota a Alianza Atlético | Vizzor

Se jugó la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026. América de Cali recibió en su casa, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, a Alianza Atlético de Perú. Los colombianos hicieron vale su condición de local y con goles de Daniel Valencia y Yeison Guzmán, se quedaron con los tres puntos tras un marcador de dos goles a uno.

El primer tiempo fue una sorpresa absoluta para los dirigidos por David González. Alianza Atlético salió con un plan muy claro, resguardarse y con velocidad tratar de desequilibrar. El bloque solido en defensa predominó ante los ataques locales y en una contra ocurrió lo impensado.

Ariel Muñoz, eludió un rival y desde el borde del área sacó un remate que terminó silenciando a todo el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Desde entonces, América trato de arrollar al rival con más ganas que fútbol y en una muy buena acción individual de Tomás Ángel, Daniel Valencia terminó definiendo y empatando el partido antes del final de la primera mitad.

América hace valer su condición de local

El segundo tiempo fue a otro precio. El conjunto visitante sintió el desgaste de la primera mitad y poco a poco se fueron quedando físicamente. Yeison Guzmán fue fundamental en la segunda mitad teniendo muchos más espacios y tiempo para tomar buenas decisiones en el último tercio del terreno de juego.

De hecho, a solo 10 minutos de comenzar la etapa final, el número 10 tuvo un mano a mano ante el arquero rival que terminó en pena máxima a favor de los ‘diablos rojos’. El mismo Yeison Guzmán se hizo cargo del cobro y lo cambio por gol. Desde entonces el partido se puso de golpe por golpe y el América tuvo opciones para poder aumentar la ventaja.

Omar Bertel, Dylan Borrero y Tomás Ángel, tuvieron opciones para ampliar el marcador, pero la buena respuesta de Daniel Prieto, arquero de Alianza Atlético, impidió el grito de gol. Así las cosas, América de Cali venció por dos goles a uno a los peruanos y sumo su primera victoria en la Copa Sudamericana.

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