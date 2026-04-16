Carlos Darwin Quintero paga el fichaje y le da el triunfo a Millonarios sobre Boston River

El centrocampista ofensivo llegó desde el banquillo y anotó un gol agónico con el que el Embajador ganó en casa.

Carlos Darwin Quintero celebra el gol. – Raúl Arboleda, AFP.

Dos equipos que perdieron en su primera salida de la fase de grupos, tenían una nueva oportunidad para recuperar el terreno perdido en la Copa Sudamericana 2026. La contienda en Bogotá era entre Millonarios y Boston River, teniendo al Embajador como favorito para quedarse con el triunfo por la calidad de su nómina y el factor diferencial de la localía en la altura.

El concepto positivo del cuadro albiazul quedó evidente durante la primera mitad, en la que ejerció dominio absoluto de la pelota y estuvo muy cerca de abrir el marcador. El portero visitante, Ignacio González, fue figura determinante, pues evitó un mano a mano ante el disparo de Mackalister Silva y exhibió una estirada en un gran disparo de media distancia con la firma de Mateo García.

El partido se fue a menos por un pésimo actuar el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero, quien empezó a sancionar faltas inexistentes y bajó el ritmo. Justo cuando iba a llegar el descanso, se dio un choque en el que Rodrigo Contreras pareció perder el conocimiento y en el que jugadores de ambos equipos pidieron con urgencia a los servicios médicos. Por fortuna, el delantero argentino se repuso y se le vio listo para regresar a la competencia.

Falcao García, jugador de Millonarios. – Raúl Arboleda, AFP.

Seguramente, el cuerpo médico de Millonarios vio que no era prudente que continuara, así que el atacante fue sustituido por Falcao García. El Tigre entró de manera espectacular, teniendo dos oportunidades con un cabezazo y un disparo desde fuera del área. Silva y Valencia volvieron a ensayar los reflejos del guardameta, que constantemente iba al suelo simulando dolencias para perder tiempo.

En medio de los cambios, llegó el ingreso de Carlos Darwin Quintero. Los minutos pasaban y el estrés aumentaba. Cuando parecía que la maña suerte se iba a ensañar otra vez contra el Embajador, el centrocampista ofensivo recogió la pelota al borde del área y sacó un derechazo impresionante con el que anotó el tan añorado gol del triunfo al minuto 84. ¡Fue un fiesta en El Campín por un triunfo más que merecido!

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