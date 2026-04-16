76ers vence al Magic en el Play-In del este y consiguen su lugar en los Playoffs

A pesar de la ausencia de Joel Embiid, los de Philadelphia sellaron su boleto a la postemporada

Los Sixers tuvieron una gran noche ante Orlando | Bill Streicher-Imagn Images

Los Philadelphia 76ers lograron avanzar a la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este tras vencer a los Orlando Magic 109-97 en un emocionante partido de Play-In. A pesar de la ausencia de Joel Embiid, quien se recupera de una apendicitis de emergencia, Tyrese Maxey lideró el ataque de los Sixers con una destacada actuación de 31 puntos. Maxey, quien fue seleccionado por primera vez como titular al All-Star de la Conferencia Este, demostró su gran talento y capacidad de liderazgo en la recta final del partido.

Acompañando a Maxey, V.J. Edgecombe también brilló al agregar 19 puntos y 11 rebotes, mientras que Andre Drummond llenó el vacío dejado por Embiid con una sólida contribución de 14 puntos y 10 rebotes desde el banquillo. La actuación colectiva de los Sixers fue clave para superar a un equipo de Orlando que, a pesar de la impresionante actuación de Desmond Bane, quien anotó 34 puntos, no logró frenar a los de Filadelfia en los momentos decisivos.

El partido comenzó de forma ajustada, pero los 76ers lograron imponer su ritmo a medida que avanzaba el tercer cuarto. Maxey, en un momento crucial, anotó siete puntos consecutivos, lo que permitió a su equipo tomar una ventaja cómoda y sellar el triunfo. La ausencia de Embiid fue notable, pero los Sixers supieron adaptarse, logrando un importante paso hacia los playoffs, que comenzarán este domingo en Boston contra los Celtics.

Por otro lado, el Magic no se dio por vencido fácilmente. A pesar de la derrota, Orlando tiene una nueva oportunidad para pelear por el octavo lugar en la Conferencia Este, ya que se enfrentarán a Charlotte Hornets este viernes. El equipo de Florida, aunque no pudo conseguir la victoria en este juego de eliminación directa, aún está vivo en la competencia y buscará remontar en su próximo enfrentamiento.

La visita de Embiid al equipo fue una grata sorpresa. El dos veces campeón de puntos se presentó inesperadamente en el vestuario de Filadelfia el mismo día del partido, sorprendiendo a sus compañeros. Aunque Embiid no jugó, su presencia en el banquillo proporcionó un alivio moral al equipo, y su regreso al plantel agrega un toque de optimismo para los playoffs.

A pesar de la ausencia de su estrella principal, el juego colectivo de los 76ers fue crucial. Kelly Oubre Jr. también contribuyó significativamente al triunfo, anotando 19 puntos y ofreciendo una gran defensa en los momentos críticos. La tensión en el campo se incrementó durante la confrontación entre los equipos, especialmente cuando Edgecombe, el número 3 en el draft del año pasado, realizó un dunk espectacular sobre Jalen Suggs, lo que desató una pequeña altercación en el campo.

La victoria de los 76ers por 109-97 deja claro que, a pesar de los obstáculos, el equipo de Philadelphia está más unido que nunca. Con Maxey liderando la ofensiva, el equipo buscará aprovechar su momentum y avanzar en los playoffs, ahora con un enfoque total en el enfrentamiento contra los Celtics en la primera ronda.

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