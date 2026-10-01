Cristiano Ronaldo y sus salidas abruptas: De Real Madrid, Juventus y Manchester United al conflicto que sacude a Portugal

De Florentino a Ten Hag y Jorge Jesus: los quiebres que precedieron las salidas del astro portugués

GEOFF CADDICK / AFP | LLUIS GENE / AFP | GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto via AFP

Cristiano Ronaldo volvió a protagonizar una salida antes de concluir un compromiso con uno de sus equipos. El delantero abandonó este miércoles 30 de septiembre la concentración de la Selección de Portugal en Copenhague, después de la conferencia de prensa de Jorge Jesus y de una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. La propia FPF confirmó que el capitán dejó la delegación y que los otros 24 convocados continuarían con la preparación.

El episodio tuvo su origen en el partido del domingo contra Noruega, ganado 2-1 por Portugal. Cristiano permaneció en el banquillo durante todo el encuentro pese a realizar ejercicios de calentamiento, una situación que generó preguntas sobre su papel dentro del nuevo ciclo de Jorge Jesus. El técnico explicó después que el desarrollo del juego modificó sus planes y Ronaldo no participó.

Durante los días siguientes, Cristiano no trabajó con el grupo en las sesiones habituales, aunque la Federación descartó una lesión. El asunto llevó a Pedro Proença a cambiar su agenda y viajar a Copenhague para seguir el caso. Ronaldo y Jorge Jesus sostuvieron una reunión el martes por la noche.

La situación cambió este miércoles. Después de escuchar la conferencia de Jorge Jesus y hablar con Proença, Ronaldo decidió abandonar la concentración. El propio futbolista informó en sus redes sociales que explicará posteriormente los motivos completos de su decisión. Hasta este 30 de septiembre, ni Cristiano ni la FPF han anunciado oficialmente su retiro de la selección, por lo que la salida de Copenhague no debe interpretarse todavía como el cierre definitivo de su etapa internacional.

Lo ocurrido en Dinamarca también recuperó otros capítulos de su carrera en los que el final de una etapa se produjo después de diferencias sobre su situación deportiva o su relación con los responsables del equipo.

Real Madrid: la frase después de la Champions que anticipó su salida

El primer caso tuvo características distintas. Cristiano Ronaldo acababa de conquistar con el Real Madrid su cuarta Champions League en cinco temporadas cuando puso en duda su continuidad. Después del triunfo 3-1 sobre Liverpool en la final de Kiev del 26 de mayo de 2018, el portugués habló de su paso por el conjunto blanco en pasado y adelantó que explicaría su futuro en los días siguientes.

La despedida no se hizo oficial aquella noche, pero terminó por concretarse semanas después. El 10 de julio de 2018, el Real Madrid anunció que aceptaba la voluntad y petición del propio Cristiano de ser transferido a Juventus. El club italiano pagó 100 millones de euros por el traspaso, además de 12 millones correspondientes a contribuciones y otros gastos, y firmó al portugués por cuatro temporadas.

Meses después, Ronaldo dio su versión sobre el motivo de aquella decisión. En una entrevista con France Football aseguró que su relación con Florentino Pérez había cambiado y que dejó de sentirse considerado indispensable dentro del club. Su marcha cerró nueve temporadas en Madrid, pero, a diferencia de lo sucedido años más tarde en Manchester, existió un traspaso acordado y una carta pública de despedida.

Juventus: de asegurar su continuidad a dejar Turín en cuestión de días

El cierre en Italia tomó otra ruta. El 21 de agosto de 2021, Massimiliano Allegri aseguró públicamente que Cristiano no le había comunicado intención alguna de abandonar Juventus y que el delantero permanecería en el equipo. Seis días después, el propio entrenador informó que la situación había cambiado: Ronaldo le había comunicado que ya no quería continuar.

Cristiano acudió al centro deportivo de la Juventus para despedirse de sus compañeros, vació su lugar en el vestidor y salió de Turín en un avión privado mientras su futuro se resolvía durante las últimas horas del mercado. Allegri decidió no convocarlo para el partido frente al Empoli y confirmó que la petición de marcharse procedía del futbolista.

Manchester United anunció el 27 de agosto el acuerdo para recuperarlo y Juventus formalizó posteriormente la operación. Su salida ocurrió tres años después de su llegada procedente del Real Madrid y con un año todavía pendiente en el contrato que había firmado en 2018.

Manchester United: el conflicto con Ten Hag y una rescisión inmediata

Cristiano regresó al Manchester United en agosto de 2021, doce años después de haber dejado Old Trafford para incorporarse al Real Madrid. Su segunda etapa se extendió poco más de una temporada y terminó después de una serie de diferencias con Erik ten Hag sobre su participación dentro del equipo.

Cristiano y Ten Hag tuvieron diferencias en el United | GEOFF CADDICK / AFP

Uno de los episodios ocurrió el 19 de octubre de 2022 durante el triunfo 2-0 ante Tottenham. Ten Hag confirmó que Ronaldo se negó a ingresar como sustituto y dejó Old Trafford antes de que terminara el encuentro. Como consecuencia, quedó fuera de la convocatoria frente al Chelsea y trabajó separado del primer equipo durante los días siguientes.

La situación alcanzó otro punto en noviembre. Cristiano concedió una entrevista a Piers Morgan en la que aseguró sentirse “traicionado” por personas dentro del Manchester United y afirmó que no respetaba a Ten Hag. Las declaraciones se publicaron mientras el portugués se preparaba para disputar el Mundial de Qatar 2022 con su selección.

El desenlace llegó el 22 de noviembre. Manchester United anunció la salida de Cristiano Ronaldo ‘por mutuo acuerdo’ y con efecto inmediato, lo que puso fin a su segunda etapa sin un partido de despedida en Old Trafford. El comunicado del club recordó que el portugués acumuló 145 goles en 346 apariciones durante sus dos periodos con los Red Devils.