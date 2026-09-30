Rafa Márquez apuesta por la juventud: ¿cuáles son los onces más jóvenes del Tri en el siglo XXI?

El ‘Káiser’ alineó ante Perú un Tri de 24.4 años de promedio, uno de los más jóvenes del siglo XXI, aunque hubo equipos con menor edad en 2011, 2019, 2021 y 2024

El nuevo entrenador del Tri abre oportunidades a sangre nueva | Imago7

Rafael Márquez comenzó a mostrar una de las líneas que pretende seguir durante su etapa como técnico de la Selección Mexicana: abrir espacios para una nueva generación. En su segundo partido al frente del equipo, ante Perú, presentó una alineación titular con 24.4 años de promedio, una cifra poco habitual para el combinado mayor y que volvió a poner sobre la mesa otros experimentos juveniles del Tri durante el siglo XXI.

El equipo mexicano empató 1-1 ante Perú y tuvo desde el inicio a siete futbolistas de 24 años o menos: Óscar García, Víctor Guzmán, Everardo López, Mateo Chávez, Denzell García, Obed Vargas e Isaías Violante. Álvaro Fidalgo, de 29 años, y Orbelín Pineda, de 30, fueron los jugadores con mayor edad en el once.

La apuesta coincide con el punto de partida del nuevo ciclo descrito en el material de investigación: Márquez tomó el control después del Mundial de 2026 con la intención de ampliar la competencia y observar jugadores jóvenes rumbo a 2030. Después del encuentro, el propio entrenador explicó que se trató de “un once nuevo” y que varios de sus futbolistas compartían cancha por primera vez.

¿El once de Rafa Márquez ante Perú es el más joven de México?

No. El promedio de 24.4 años coloca al equipo utilizado ante Perú entre los casos juveniles más llamativos de la historia reciente, pero existen varios antecedentes con una media inferior. Los registros siguientes corresponden a alineaciones verificadas en bases históricas y reportes de cada partido. Todos estos equipos se encuentran por debajo o en el límite de los 24.4 años utilizado por Márquez ante Perú.

Partido Año Tipo de partido Promedio aproximado México vs Trinidad y Tobago 2019 Amistoso 22.3 años Chile vs México 2011 Copa América 23.4 años Uruguay vs México 2011 Copa América 23.5 años México vs Bolivia 2024 Amistoso 23.5 años México vs Ecuador 2021 Amistoso 24.0 años México vs Perú 2026 Amistoso 24.4 años

México vs Trinidad y Tobago en 2019, uno de los experimentos más jóvenes

Uno de los casos extremos se produjo el 2 de octubre de 2019, cuando Gerardo Martino utilizó un equipo prácticamente juvenil frente a Trinidad y Tobago en el Nemesio Díez. El once estuvo formado por Raúl Gudiño; Alan Mozo, Ismael Govea, Jesús Alberto Angulo, Cristian Calderón; Iván Rodríguez, Sebastián Córdova, Érick Aguirre; Paolo Yrizar, José Juan Macías y Jesús Ricardo Angulo. México ganó 2-0 con goles de Macías y Ricardo Angulo.

Al cruzar las fechas de nacimiento de los titulares, el promedio se ubica alrededor de los 22.3 años, por debajo del registrado por el conjunto de Márquez en 2026. El contexto también explica la cifra: Martino utilizó aquel amistoso para observar una base de futbolistas relacionada con el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokyo. Macías tenía 20 años; Mozo, Córdova, Calderón y varios de sus compañeros apenas superaban los 21 o 22.

Copa América 2011: cuando México llevó una base olímpica a un torneo de selecciones mayores

El antecedente adquiere otro peso cuando se trasladan las cifras a una competencia oficial. En la Copa América 2011, México acudió con una selección construida a partir de jugadores elegibles para el proceso olímpico de Londres 2012, acompañados por cinco futbolistas mayores. La decisión había sido aprobada desde 2010 para que el representativo principal priorizara la Copa Oro.

Ante Chile, el 4 de julio, México presentó un once con 23.4 años de promedio. Luis Michel, Héctor Reynoso y Rafael Márquez Lugo aportaron experiencia a un grupo en el que aparecieron Diego Reyes, Néstor Araujo, Hiram Mier, Darvin Chávez, Jorge Enríquez, Javier Aquino y Giovani dos Santos. Diego Reyes tenía apenas 18 años y Néstor Araujo, 19. Chile se impuso 2-1, pese a que Araujo abrió el marcador.

La tendencia continuó durante todo aquel torneo. Contra Perú se repitió prácticamente la misma estructura juvenil y frente a Uruguay el promedio registrado fue de 23.5 años. México perdió sus tres partidos de la fase de grupos, pero varios integrantes de aquel contingente formaron parte, un año después, de la generación que conquistó el oro olímpico en Londres 2012.

Bolivia 2024 y Ecuador 2021, otros laboratorios juveniles

Otro ejemplo apareció el 1 de junio de 2024 ante Bolivia, en la preparación para la Copa América. Jaime Lozano recurrió a una alineación con 23.5 años de promedio, encabezada por Julio González y complementada por futbolistas como Jesús Gómez, Pablo Monroy, Fidel Ambríz, Andrés Montaño, Jordan Carrillo y Ettson Ayón. México ganó 1-0, aunque buena parte de aquel grupo pertenecía al proceso Sub-23 y no terminó en la lista para el torneo continental.

Gerardo Martino había realizado un ejercicio similar en octubre de 2021 frente a Ecuador. Aquel once tuvo 24 años de media y contó con Jonathan Orozco, Erik Lira, Fernando Beltrán, Uriel Antuna, Roberto Alvarado y un Santiago Gimenez de 20 años. México cayó 3-2, pero el partido sirvió para dar minutos a futbolistas que todavía tenían poca experiencia con la selección absoluta.

¿Dónde queda el Tri de 24.4 años de Rafa Márquez?

La diferencia respecto a varios antecedentes está en el contexto. México no acudió ante Perú condicionado por un reglamento de edad, como ocurrió en la Copa América 2011, ni presentó de manera formal una Selección sub 23 disfrazada de equipo mayor. Márquez mezcló futbolistas jóvenes con elementos como Pineda, Fidalgo y Berterame para evaluar opciones dentro de su primera convocatoria.

Por eso, aunque el 24.4 no representa el récord de juventud del Tri en el siglo XXI, sí constituye uno de los primeros indicios del camino elegido por Márquez después del Mundial de 2026. El reto será determinar cuántos de Óscar García, Everardo López, Mateo Chávez, Denzell García, Obed Vargas, Isaías Violante y el resto de esta generación pueden sostenerse en las siguientes convocatorias y llegar al ciclo de 2030 con experiencia acumulada en la Selección Mexicana.