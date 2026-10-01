¿Cómo votar hasta 10 veces al día para la final de La Casa de los Famosos México 2026?

Dale tu decena de votos a tu favorito para que sea el ganador de la casa más famosa del país

¿Cómo votar 10 veces por el ganador de LCDLF? | @LaCasaFamososMx

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 entró en su última semana y ahora la decisión está en manos del público. Después de más de 60 días de competencia, siete habitantes permanecen en el reality y los votos definirán las posiciones finales hasta conocer al ganador de los 4 millones de pesos.

Las votaciones comenzaron después de la última eliminación y permanecerán disponibles durante distintos periodos hasta el día de la final. Los seguidores podrán apoyar diariamente a su participante favorito, mientras que los usuarios con ViX Premium tendrán acceso a un máximo de 10 votos, que podrán repartir entre diferentes famosos o entregar a una sola persona.

La producción estableció horarios específicos para habilitar el sistema durante la semana. Los votos serán acumulativos, por lo que cada apoyo registrado antes del cierre definitivo contará para determinar las posiciones y al ganador de esta edición.

¿Cuándo es la gran final de La Casa de los Famosos México 2026?

La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 se realizará el domingo 4 de octubre. La transmisión principal comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Las Estrellas. Ese día se revelarán las posiciones de los habitantes que continúen en competencia hasta definir al ganador o ganadora de la cuarta temporada.

El participante que termine con el mayor respaldo del público será quien apague las luces de La Casa y recibirá un premio de 4 millones de pesos. La votación del domingo abrirá desde las 19:45 horas durante la pregala y permanecerá disponible hasta que Galilea Montijo anuncie su cierre durante la transmisión.

¿Cómo votar 10 veces al día por tu famoso favorito y llevarlo a la final del reality show?

Para participar es necesario ingresar al sitio oficial de La Casa de los Famosos México, entrar al apartado de votaciones o escanear el código QR que aparece durante las transmisiones. Después se debe seleccionar al habitante que se desea apoyar y confirmar el voto.

Los usuarios que tengan activa una suscripción de ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos durante cada periodo habilitado. Es posible entregar los 10 respaldos a un mismo participante o repartirlos entre distintos habitantes. La votación también está disponible fuera de México en países como Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá, Chile y Ecuador, entre otros.

Este miércoles y jueves, el sistema abrirá a partir de las 21:30 horas, aunque cerrará temporalmente durante la gala cuando la producción lo indique. El viernes volverá a habilitarse desde las 21:30 hasta el término de la postgala, mientras que el sábado no habrá votaciones. El domingo será la última oportunidad para respaldar a los famosos.

¿Qué famosos ya tienen asegurado su boleto a la final de LCDLF 2026?

Siete participantes llegaron a la última semana: Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Ese Pérez. Sin embargo, las posiciones todavía dependerán del respaldo que reciban del público durante los últimos días de competencia.

La producción explicó que los participantes con menor cantidad de votos ocuparán progresivamente las últimas posiciones. De esta manera se definirán el séptimo, sexto y los siguientes lugares hasta llegar a los habitantes que permanezcan durante los minutos finales del programa y al ganador de la temporada.

Fecha, horario y dónde ver en vivo la gran final de La Casa de los Famosos

La final será el domingo 4 de octubre de 2026 a las 20:30 horas y podrá verse por Las Estrellas. La emisión también estará disponible a través de ViX, plataforma que durante toda la temporada ha ofrecido contenido del reality y la transmisión 24/7.

Antes de la gala habrá una pregala desde las 19:45 horas, momento en el que también se abrirá la última ronda de votación. Durante el programa, Galilea Montijo anunciará el momento exacto en que el sistema dejará de recibir votos para comenzar a revelar las posiciones definitivas y conocer al ganador de La Casa de los Famosos México 2026.