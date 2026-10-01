Huracán Rachel: estos estados suspenden clases por las fuertes lluvias y riesgo de inundaciones

Las lluvias, el oleaje y el riesgo de inundaciones provocaron ajustes escolares en distintas regiones del país

El Huracán deja inundaciones en varios estados | DE SOUZA / AFP

El huracán Rachel mantiene bajo vigilancia a distintas entidades del Pacífico mexicano este miércoles 30 de septiembre, después de intensificarse a categoría 1 frente a las costas del occidente del país. Sus bandas nubosas favorecen lluvias, rachas de viento y oleaje elevado, condiciones que llevaron a autoridades locales a activar medidas preventivas.

Uno de los principales cambios se presentó en el sector educativo. Jalisco determinó suspender las clases presenciales en 30 municipios, mientras Sonora mantiene sin actividades escolares a sus 72 municipios por los efectos que dejó el huracán Polo. Las autoridades han pedido consultar únicamente canales oficiales ante posibles modificaciones durante las próximas horas.

Huracán Rachel: ¿Dónde se ubica, cuál es trayectoria y qué categoría es?

Rachel alcanzó este miércoles la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de alrededor de 140 kilómetros por hora. En el reporte de las 08:00 horas del National Hurricane Center, su centro se encontraba aproximadamente 350 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 615 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El ciclón avanzaba hacia el noroeste a unos 15 kilómetros por hora, con una trayectoria que lo mantiene sobre aguas del Pacífico. El organismo estadounidense informó además que México había retirado los avisos costeros ante el alejamiento progresivo del sistema, aunque sus efectos indirectos continúan sobre varios estados del occidente mexicano.

La circulación de Rachel mantiene condiciones para lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de oleaje y rachas de viento en zonas costeras. Debido a la acumulación de agua, persiste el riesgo de inundaciones, crecimiento de ríos y arroyos y posibles deslaves en regiones montañosas.

SEP: ¿En dónde se suspendieron las clases por el huracán Rachel?

La suspensión directamente relacionada con Rachel se concentra en 30 municipios de Jalisco, donde las autoridades educativas cancelaron las actividades presenciales de los turnos matutino y vespertino este miércoles 30 de septiembre. La medida se tomó como prevención ante el pronóstico de lluvias y las condiciones asociadas al ciclón.

Los municipios afectados son Acatlán de Juárez, Atemajac de Brizuela, Autlán de Navarro, Cabo Corrientes, Cihuatlán, Concepción de Buenos Aires, Cuautitlán de García Barragán, El Grullo, Gómez Farías, Jilotlán de los Dolores, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Mascota, Mazamitla, Pihuamo, Puerto Vallarta, Quitupan, Santa María del Oro, Talpa de Allende, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tizapán el Alto, Tomatlán, Tonila, Tuxpan, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa Purificación, Zapotiltic y Zapotitlán de Vadillo.

Sonora también permanece sin clases este miércoles, aunque la medida no corresponde al huracán Rachel, sino a los efectos de Polo. La Secretaría de Educación y Cultura estatal suspendió las actividades presenciales en escuelas públicas y privadas de los 72 municipios, en ambos turnos y para todos los niveles educativos, durante el martes 29 y miércoles 30 de septiembre.

En Michoacán, en cambio, no existe una suspensión estatal de clases por Rachel. Tampoco está contemplado el 30 de septiembre como día de suspensión general para educación básica en Morelia por el natalicio de José María Morelos, aunque sí existen cierres viales y modificaciones en algunas actividades culturales por las celebraciones cívicas.

Recomendaciones de Protección Civil ante el huracán Rachel

Protección Civil recomienda evitar cruzar calles inundadas, ríos, arroyos o vados, incluso cuando el nivel del agua parezca bajo, ya que la corriente puede arrastrar personas y vehículos. También se pide mantenerse lejos de playas, malecones y estructuras cercanas al mar cuando exista oleaje elevado.

La población que viva cerca de laderas, barrancas o zonas susceptibles a inundaciones debe estar atenta a grietas, desprendimientos, cambios en el nivel de los ríos o movimientos de tierra. Ante una indicación de evacuación, las autoridades recomiendan dirigirse a los refugios temporales y seguir las instrucciones de Protección Civil.

También se recomienda preparar una mochila de emergencia con documentos protegidos, agua, alimentos, medicamentos, radio y linterna con baterías, además de identificar rutas de evacuación. Durante el paso de lluvias y vientos fuertes se aconseja permanecer en un sitio seguro, alejado de ventanas, árboles, postes o estructuras que puedan desprenderse.

Finalmente, las autoridades piden seguir los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil y los gobiernos estatales, debido a que la trayectoria e intensidad de un ciclón pueden modificarse. La prioridad es atender avisos oficiales y evitar difundir información que no haya sido confirmada.

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