Gilberto Mora, en duda para enfrentar a Estados Unidos

De acuerdo con información de TUDN, el futbolista de Xolos fue sometido a una resonancia por una lesión en el tobillo

Gilberto Mora no jugaría contra Estados Unidos | Reuters

La Selección Mexicana encendió las alarmas por el estado físico de Gilberto Mora, quien se resintió de un problema en el tobillo durante el entrenamiento posterior al empate 1-1 ante Perú. De acuerdo con información de TUDN, el mediocampista fue sometido este miércoles a una resonancia para conocer el alcance de la lesión.

“No hay buenas noticias. Gilberto Mora ha prendido las alarmas en el equipo mexicano”, informó TUDN sobre la situación del futbolista de Xolos de Tijuana. El juvenil trabajó con los elementos que no tuvieron minutos ante Perú y durante esa sesión presentó molestias en el tobillo.

La situación también tomó por sorpresa al cuerpo técnico de Rafael Márquez, debido a que el entrenador había explicado que Mora no participó ante Perú como parte de la planificación para el siguiente compromiso. Sin embargo, durante el entrenamiento posterior al partido el jugador presentó nuevamente molestias en la zona.

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“Mala noticia, luce complicado que Gilberto Mora pueda jugar contra la Selección de Estados Unidos”, señaló TUDN. La información agregó que el cuerpo médico decidió realizarle una resonancia para determinar la gravedad de la lesión y establecer si existe alguna posibilidad de que participe en el siguiente encuentro.

Mora tuvo participación en el primer partido de la Fecha FIFA con Rafael Márquez. El futbolista de 17 años fue titular ante Colombia, disputó 63 minutos y marcó el gol del empate 1-1, en el que además estrenó el dorsal número 10 con la Selección Mexicana.

Para el segundo compromiso, frente a Perú, el jugador de Xolos permaneció en la banca y no tuvo minutos. El cuerpo técnico había reservado su participación con la intención de contar con él para el siguiente partido de la gira, aunque ahora su presencia quedó en duda por la molestia en el tobillo.

México enfrentará a Estados Unidos el sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Posteriormente, el Tricolor cerrará esta Fecha FIFA ante Chile el martes 6 de octubre a las 21:00 horas en el Los Angeles Memorial Coliseum.

De acuerdo con la fuente citada, será difícil que Gilberto Mora pueda disputar el partido contra Estados Unidos y el cuerpo técnico evitaría arriesgarlo si los estudios médicos determinan que no está en condiciones. La decisión dependerá de los resultados de la resonancia y de la evolución del futbolista antes del compromiso en Phoenix.