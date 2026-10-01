Las dos caras de la moneda: Messi tendrá una despedida de gala y Cristiano se va entre polémica

Messi recibirá un reconocimiento con Argentina, mientras Cristiano deja Portugal entre tensión y contradicciones

Messi y Cristiano, con realidades muy diferentes | Anadolu via AFP

Durante más de dos décadas, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo compartieron récords, premios y una rivalidad que definió una era del fútbol. Ahora, cuando ambos recorren el tramo final de sus carreras con sus selecciones, sus caminos vuelven a colocarlos en extremos opuestos: uno prepara una despedida rodeada de homenajes, mientras el otro atraviesa una ruptura que amenaza con cerrar su etapa internacional de forma inesperada.

Argentina prepara para el próximo 6 de octubre un partido especial ante Benín en el estadio Monumental, encuentro que servirá como despedida internacional de Messi y que estará acompañado por diferentes reconocimientos a su trayectoria. La expectativa provocó una fuerte demanda de entradas para una jornada en la que la Asociación del Fútbol Argentino prepara actos alrededor de su capitán.

El homenaje representa el cierre de un ciclo que tuvo su punto más alto con la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022, además de los títulos de Copa América conseguidos durante los últimos años. Adidas incluso preparó una colección especial para la despedida, con una camiseta conmemorativa destinada al encuentro del 6 de octubre.

Al otro lado del Atlántico, el escenario de Cristiano Ronaldo con Portugal es completamente diferente. El delantero abandonó este miércoles 30 de septiembre la concentración portuguesa en Copenhague después de la rueda de prensa de Jorge Jesus y de conversar con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. La propia federación confirmó posteriormente que el capitán había dejado al grupo.

Cristiano se había quedado en el banquillo durante todo el encuentro ante Noruega, una situación que no vivía en un partido oficial con Portugal desde hacía 18 años. Jorge Jesus explicó después que había decidido no utilizarlo y adelantó que tampoco estaba contemplado para jugar contra Dinamarca, pese a que CR7 había realizado ejercicios de calentamiento durante el duelo anterior.

La situación terminó por romperse horas después. Cristiano dejó la concentración y anunció que posteriormente explicará los motivos de su decisión, aunque en su comunicado no confirmó oficialmente que se trate de una retirada definitiva. El diario portugués O Jogo, sin embargo, informó que la determinación de no regresar al combinado nacional sería irreversible y que el partido frente a Gales habría sido el último de CR7 con Portugal.

Así, mientras Messi tendrá la oportunidad de despedirse ante su público en el Monumental, Cristiano podría cerrar más de dos décadas con Portugal lejos del terreno de juego y después de una diferencia con su entrenador. Una circunstancia que contrasta con una trayectoria en la que se convirtió en el principal goleador e internacional del equipo nacional portugués.

El episodio también recuperó algunas declaraciones de Cristiano que han cambiado con el paso del tiempo. Una de las más comentadas llegó en su entrevista con Piers Morgan en noviembre de 2025, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de conquistar el único gran título que falta en su carrera internacional: la Copa del Mundo.

“Si me preguntas, Cristiano, ¿es un sueño ganar la Copa del Mundo? No, no es un sueño”, respondió el portugués. CR7 sostuvo además que ganar un torneo de seis o siete partidos no debería definir si un futbolista pertenece o no al grupo de los mejores de la historia.

Sus palabras representaron un cambio respecto al mensaje que había publicado tres años antes. Después de que Marruecos eliminara a Portugal en los cuartos de final de Qatar 2022, Cristiano reconoció públicamente que levantar el trofeo había ocupado un lugar central entre sus objetivos deportivos.

“Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera”, escribió el delantero en diciembre de 2022. También aseguró que había luchado durante cinco participaciones mundialistas por alcanzar esa meta y admitió que, después de la eliminación en Qatar, aquel sueño había terminado. El astro portugués lo intentó una vez más en 2026 durante su sexta Copa del Mundo pero el destino no fue diferente

La diferencia entre ambas declaraciones volvió a cobrar relevancia porque el Mundial terminó por convertirse en uno de los elementos que separaron las trayectorias internacionales de Messi y Cristiano. El argentino consiguió el título en Qatar 2022; el portugués cerró aquella edición entre lágrimas después de quedar eliminado frente a Marruecos.

Las contradicciones de Cristiano no se limitan a su discurso sobre la Copa del Mundo. También hubo un cambio importante en su postura respecto a las ligas fuera de Europa, especialmente después de su salida del Manchester United y su posterior llegada al Al Nassr de Arabia Saudita.

En 2015, cuando todavía era figura del Real Madrid, Ronaldo fue cuestionado sobre la posibilidad de continuar su carrera en campeonatos como los de Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Estados Unidos. Su respuesta fue clara: “Quiero terminar mi carrera en lo más alto y con dignidad. En un buen club”. Incluso añadió que no consideraba malas esas opciones, pero aseguró que no se veía jugando en esos destinos.

Años después, el escenario cambió. Tras romper su relación con el Manchester United y Erik ten Hag, Cristiano firmó con Al Nassr y convirtió a la liga saudí en el nuevo escenario de su carrera. El movimiento contrastó con aquellas palabras de 2015 y se convirtió en otro ejemplo de cómo algunas de sus posiciones públicas han cambiado con el tiempo, de la misma forma que ocurrió con su discurso sobre la importancia de conquistar una Copa del Mundo.

Eso no elimina el peso de Cristiano en la historia de Portugal. Su etapa internacional incluye la Eurocopa de 2016 y títulos de la UEFA Nations League, además de registros goleadores que lo colocaron durante años como referencia del combinado luso. Sin embargo, el posible desenlace de esa historia aparece ahora rodeado de preguntas sobre su relación con Jorge Jesus y sobre si volverá a vestir la camiseta nacional.

Messi y Cristiano vuelven así a representar las dos caras de una misma moneda. El argentino se prepara para recibir el reconocimiento de su país en un Monumental dispuesto para su despedida; el portugués dejó Copenhague en medio de una crisis y prometió revelar posteriormente su versión de lo sucedido. Después de tantos años persiguiendo los mismos trofeos y récords, sus historias internacionales podrían terminar de maneras tan distintas como varios de los capítulos que construyeron su rivalidad.

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