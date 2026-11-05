Jugando Claro, en vivo | Miércoles 4 de noviembre

Rumbo a la Fecha FIFA de noviembre, Jugando Claro analizará los posibles convocados del Tri, los ausentes y todo lo que dejó la jornada europea

La Selección Mexicana vuelve al centro de la conversación rumbo a la Fecha FIFA de noviembre y en Jugando Claro se analizarán los posibles convocados por Rafael Márquez para enfrentar a Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

El programa pondrá sobre la mesa los nombres que podrían aparecer en la próxima convocatoria del Tricolor, así como las principales dudas del cuerpo técnico y los futbolistas que buscan ganarse un lugar antes de la serie ante Jamaica.

También se revisarán los grandes ausentes de la posible lista, las razones que podrían dejarlos fuera y el impacto que tendrían esas decisiones en la conformación del equipo mexicano. El análisis incluirá el momento que atraviesan los jugadores que aspiran a regresar al combinado nacional.

La resaca de la Champions League también llega a Jugando Claro

La jornada de Champions League dejó resultados, actuaciones y temas que serán analizados a detalle. Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City, PSG y el resto de los protagonistas de la máxima competición europea volvieron a dejar elementos para debatir sobre sus posibilidades en el torneo.

Los resultados más importantes, los equipos que fortalecieron su candidatura y los futbolistas que destacaron serán parte de la conversación, con el análisis de lo que dejó la cuarta jornada de la fase de liga.

Además, Jugando Claro pondrá la mirada en lo que viene con la Europa League y la Conference League, con la previa de los partidos más importantes y los equipos que buscan dar un paso adelante en sus respectivos torneos.

Así, la posible convocatoria de la Selección Mexicana, los grandes ausentes del Tricolor, la resaca de la Champions League y la previa de la Europa League y la Conference League serán los principales temas de Jugando Claro.