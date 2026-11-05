Escorpiones vs Alajuelense en vivo: resultado y goles del partido del Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica

Sigue el minuto a minuto del partido entre Escorpiones y Alajuelense por la jornada 13 del Torneo Apertura de Honduras.

Escorpiones Alajuelense, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Escorpiones vs Alajuelense! Ambos equipos se enfrentan por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica, en un partido importante para sus aspiraciones en el campeonato. Los locales buscarán alejarse de los últimos puestos, mientras que los manudos intentarán sumar tres puntos para acercarse a los líderes y mantenerse en zona de clasificación a semifinales.

Escorpiones llega a este encuentro en la novena posición con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y nueve derrotas. El equipo dirigido por Andrés Arias viene de superar 3-2 a Inter San Carlos como visitante, resultado con el que puso fin a una racha de dos caídas consecutivas. Anteriormente, había conseguido triunfos frente a Saprissa y Pérez Zeledón, por lo que buscará encontrar mayor regularidad en esta etapa del torneo.

Alajuelense, por su parte, ocupa el cuarto lugar de la clasificación con 23 unidades, después de seis triunfos, cinco empates y tres derrotas. Los dirigidos por Óscar Ramírez acumulan nueve encuentros sin perder entre todas las competencias y vienen de igualar 0-0 frente a Saprissa en el Clásico Nacional. Con la final de la Copa Centroamericana ante Cartaginés en el horizonte, los rojinegros buscarán regresar al triunfo para consolidarse entre los cuatro primeros del Apertura.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Escorpiones vs Alajuelense hoy miércoles 4 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Escorpiones y Alajuelense será el miércoles 4 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa Aymá y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Escorpiones vs Alajuelense para la jornada 15, al momento

Ni Escorpiones ni Alajuelense cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Andrés Arias y Machillo Ramírez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Escorpiones : Johnny Álvarez; Carlos Ordóñez, Pablo Morera, Leandro Mena, Elian Morales; Néstor Monge, Christian Muñoz Salazar, Greivin Fonseca, Abner Hidalgo, Ian Fernández; y Raúl López. DT : Andrés Arias.

: Johnny Álvarez; Carlos Ordóñez, Pablo Morera, Leandro Mena, Elian Morales; Néstor Monge, Christian Muñoz Salazar, Greivin Fonseca, Abner Hidalgo, Ian Fernández; y Raúl López. : Andrés Arias. Alajuelense: Washington Ortega; Yerlan Sosa, Alexis Gamboa, Giancarlo González, John Ruiz; Rashir Parkins, Roan Wilson, Juan Pablo Añor, Creichel Pérez; Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros. DT: Machillo Ramírez.

Antecedentes del Escorpiones vs Alajuelense y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Escorpiones y Alajuelense:

1 de agosto de 2026 | Alajuelense 2-1 Escorpiones | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 4 de septiembre de 2024 | Alajuelense 5-1 Escorpiones | Cuartos de Final Copa Costa Rica 2024

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