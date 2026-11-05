Olimpia vs Juticalpa en vivo: resultado y goles del partido del Apertura 2026 de la Liga de Honduras

Sigue el minuto a minuto del partido entre Olimpia y Juticalpa por la jornada 13 del Torneo Apertura de Honduras.

Olimpia vs Juticalpa, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Olimpia vs. Juticalpa FC! Este miércoles 4 de noviembre, ambos equipos se enfrentan en el estadio Chelato Uclés por la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Los Leones buscarán defender el liderato ante un rival que necesita sumar para salir del fondo de la clasificación. El historial registra 15 victorias para Olimpia, siete empates y tres triunfos de Juticalpa en 25 enfrentamientos oficiales.

Olimpia llega a este compromiso como líder del campeonato con 29 puntos, después de nueve victorias, dos empates y una derrota. El equipo dirigido por Eduardo Espinel atraviesa una racha de cinco triunfos consecutivos y viene de superar 3-0 a CD Choloma como visitante. Además, los Albos acumulan 14 encuentros sin perder en casa por la Liga Nacional y buscarán extender su buen momento frente a Juticalpa.

Juticalpa FC, por su parte, ocupa el último puesto de la tabla con seis unidades, producto de dos victorias y diez derrotas. El conjunto visitante viene de caer 3-1 ante Real España y acumula ocho derrotas consecutivas fuera de casa. Su objetivo será conseguir un resultado que le permita mejorar su situación en el campeonato y volver a ganar en territorio olimpista, algo que no consigue desde marzo de 2018.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Olimpia vs. Juticalpa hoy miércoles 4 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Olimpia y Juticalpa será el miércoles 4 de noviembre a las 19:30 horas en el estadio Chelato Uclés y se podrá ver en vivo y en directo a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Olimpia vs Juticalpa para la jornada 13, al momento

Ni Olimpia ni Juticalpa cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Eduardo Espinel y John López no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Olimpia : Edrick Menjívar, Edwin Lobo, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Cristian Canales, José Raúl García, Axel Maldonado, Didier Paguada, Bryan Cortés, Kilmar Peña, Yustin Arboleda. DT : Eduardo Espinel.

: Edrick Menjívar, Edwin Lobo, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Cristian Canales, José Raúl García, Axel Maldonado, Didier Paguada, Bryan Cortés, Kilmar Peña, Yustin Arboleda. : Eduardo Espinel. Juticalpa: José Mendoza, Leonel Casildo, Oscar Barrios, Axel Gómez, Wisdom Quaye, Kolton Jamal Kelly, Roger González, Cristhian Altamirano, Cristian Sacaza, Yair Delgadillo, Marco Reyes. DT: John López.

Antecedentes del Olimpia vs. Juticalpa y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Olimpia y Juticalpa:

9 de agosto de 2026 | Juticalpa 1-3 Olimpia | Torneo Apertura

22 de marzo de 2026 | Juticalpa 1-6 Olimpia | Torneo Clausura

31 de enero de 2026 | Olimpia 2-2 Juticalpa | Torneo Clausura

19 de octubre de 2025 | Juticalpa 0-2 Olimpia | Torneo Apertura

10 de agosto de 2025 | Olimpia 2-2 Juticalpa | Torneo Apertura

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