¡Alexis Vega volvería al Tri! Rafa Márquez se reúne con el jugador en Toluca y abre la puerta a su regreso

El entrenador de México se encontró con el delantero durante una visita al entrenamiento del Toluca, después de que el futbolista pusiera en duda su continuidad en el Tricolor

Alexis Vega podría volver a la Selección Mexicana | @miseleccionmx

La posibilidad de que Alexis Vega regrese a la Selección Mexicana tomó fuerza este miércoles 4 de noviembre, luego de que Rafael Márquez visitara las instalaciones del Toluca y tuviera un acercamiento con el delantero. El encuentro ocurre después de que el futbolista dejara abierta la posibilidad de terminar su etapa con el Tricolor, una postura que había generado dudas sobre su futuro internacional.

A través de redes sociales se publicaron fotos en donde el entrenador de México y el atacante se saludaron durante la práctica de los Diablos Rojos. De acuerdo con información obtenida por Claro Sports, este acercamiento apunta a un posible cambio en el panorama de Vega, quien podría volver a ser considerado para los próximos compromisos de la Selección Mexicana, aunque todavía no existe una convocatoria oficial que confirme su regreso.

Rafa Márquez y Alexis Vega se reencuentran en Toluca

La visita del estratega mexicano se produjo en medio de los preparativos para la siguiente convocatoria del Tricolor, que tendrá actividad en la Concacaf Nations League frente a Jamaica. El encuentro con Vega representa una señal de acercamiento entre ambas partes, después de las declaraciones del futbolista sobre la posibilidad de dejar de representar a México.

El atacante había expresado su inconformidad por la falta de oportunidades que recibió durante la Copa del Mundo de 2026, situación que lo llevó a cuestionar su continuidad en la selección. Sus palabras provocaron especulaciones sobre un posible retiro internacional, aunque no realizó un anuncio definitivo que confirmara su despedida del combinado nacional.

Ante ese escenario, Rafael Márquez había dejado abierta la posibilidad de contar nuevamente con el futbolista. El entrenador sostuvo que ningún jugador estaba vetado de la Selección Mexicana y que las convocatorias dependerían del rendimiento deportivo y de las necesidades del equipo, por lo que Vega continuaba dentro de las opciones para futuras concentraciones.

Alexis Vega podría regresar al Tri para enfrentar a Jamaica

El nuevo acercamiento llega antes de los compromisos de México en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, una eliminatoria que representará una nueva prueba para el proyecto de Rafael Márquez. La posible incorporación del atacante del Toluca permitiría ampliar las alternativas ofensivas del entrenador en una etapa en la que busca definir la base de su equipo.

Vega cuenta con experiencia internacional y conoce las exigencias de representar a México. El delantero formó parte de la selección que participó en Qatar 2022 y en el Mundial de 2026, además de disputar encuentros de eliminatorias, Copa Oro y competencias internacionales. Su trayectoria podría representar una alternativa para un cuerpo técnico que busca combinar futbolistas experimentados con nuevas opciones.

Su posible regreso también se produce en un momento de competencia por los puestos ofensivos. Futbolistas como Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Armando ‘La Hormiga’ González y otros atacantes mexicanos forman parte del panorama que analiza el cuerpo técnico, por lo que cada convocatoria representa una oportunidad para evaluar distintos perfiles y variantes de juego.

¿Está confirmado el regreso de Alexis Vega a la selección mexicana?

Aunque el encuentro con Márquez apunta a una posible reconciliación deportiva, la presencia de Alexis Vega en la próxima convocatoria todavía no está confirmada. El saludo entre ambos durante el entrenamiento del Toluca no significa necesariamente que el futbolista haya aceptado regresar ni que el entrenador haya tomado una decisión definitiva sobre su incorporación.

Por ahora, el acercamiento representa el principal indicio de que la relación entre el atacante y el cuerpo técnico podría continuar. La lista oficial de convocados para enfrentar a Jamaica será la que determine si Alexis Vega vuelve a vestir la camiseta de México, después de haber puesto en duda su continuidad internacional.

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