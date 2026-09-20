Bryan González sale lesionado tras marcar en el Chivas vs América del Apertura 2026

El jugador de Chivas abrió el marcador en el Estadio Banorte, pero tuvo que abandonar el encuentro al minuto 57

Bryan González sale lesionado | Claro Sports/Alejandra Suárez

Bryan González tuvo que abandonar el Clásico Nacional ante América debido a una lesión, en un partido que terminó 2-2 en el Estadio Azteca, correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El mediocampista de Chivas había sido el encargado de abrir el marcador durante el encuentro, pero en el segundo tiempo tuvo que dejar el terreno de juego después de presentar molestias tras una acción del conjunto azulcrema.

La jugada ocurrió después de una acción preparada por América que no terminó frente al arco. González permaneció sobre el césped y mostró señales de dolor, mientras Luis Romo solicitó el cambio para atender la situación.

Bryan González abandona el partido en el segundo tiempo

El cuerpo técnico de Gabriel Milito decidió sustituir al futbolista al minuto 57. El personal médico ingresó al campo con el carrito para atender al jugador y facilitar su salida.

González, sin embargo, consiguió abandonar el terreno de juego por su propio pie, lo que permitió completar el cambio sin necesidad de que fuera retirado en camilla. Efraín Álvarez ingresó en lugar del ‘Cotorro’ para continuar el partido ante América.

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Tras la salida de González, el encuentro continuó con el marcador abierto hasta que América consiguió igualar las acciones. El partido terminó 2-2, por lo que Chivas y las Águilas repartieron puntos en el Clásico Nacional. Por ahora, Chivas deberá esperar la valoración correspondiente para conocer el alcance de la lesión de Bryan González.

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