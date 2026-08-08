Pumas no tiene respuesta ante Cincinnati y está cerca de la eliminación en la Leagues Cup

Pavel Bucha abrió el marcador y Kenji Mboma Dem sentenció en tiempo añadido para el triunfo 2-0 de Cincinnati sobre Pumas

Pumas volvió a quedarse sin victoria en la Leagues Cup tras perder 2-0 ante FC Cincinnati, resultado que compromete su continuidad en el torneo después de dos partidos sin sumar un triunfo.

El conjunto universitario tuvo momentos de control y generó opciones en ambas mitades, pero no logró convertir. Cincinnati aprovechó sus oportunidades y terminó definiendo el encuentro con goles de Pavel Bucha y Kenji Mboma Dem.

El partido comenzó con llegadas en las dos áreas. Cincinnati avisó al minuto 2 con un remate de Mboma Dem, mientras Pumas respondió poco después con un cabezazo de Luciano Herrera que salió desviado.

La escuadra de la MLS comenzó a encontrar espacios con Evander como uno de sus principales generadores. El mediocampista probó desde fuera del área al minuto 10 y también participó en varias acciones que exigieron a la defensa mexicana.

Pumas no pudo con Cincinnati | IMAGN IMAGES via Reuters

Pumas tuvo una de sus primeras ocasiones al 27, cuando Rodrigo López remató dentro del área después de una asistencia de Adalberto Carrasquilla. Tres minutos después, Juninho tuvo otra oportunidad a corta distancia, pero su disparo no encontró portería.

Cincinnati respondió con llegadas de Kévin Denkey y Kyle Smith, mientras Pumas buscaba sostener el juego desde el mediocampo. El marcador permaneció sin movimiento hasta el cierre de la primera mitad. El 1-0 llegó en el tiempo añadido. Evander tomó el balón fuera del área y asistió a Pavel Bucha, quien definió con la pierna izquierda desde el centro del área para darle ventaja a Cincinnati antes del descanso.

Pumas salió al segundo tiempo con la obligación de reaccionar. Juninho tuvo una oportunidad al 56 que fue detenida por Evan Louro y Pedro Vite también probó desde dentro del área, pero la defensa local evitó el empate.

Efraín Juárez movió el equipo con los ingresos de Sebastián Córdova y Uriel Antuna al minuto 65. A partir de ese momento, el conjunto universitario adelantó líneas y acumuló llegadas.

Carrasquilla remató desde fuera del área al 67 y Luciano Herrera tuvo otra opción tres minutos después. Córdova también apareció en una transición al 70, aunque su disparo terminó por encima de la portería.

Cincinnati respondió al contragolpe. Evander y Mboma Dem encontraron espacios durante los últimos minutos, mientras Pumas aumentaba el número de futbolistas en campo contrario. La visita todavía tuvo una oportunidad al 90, cuando Juninho recibió un centro de Alan Medina dentro del área, pero su remate salió desviado por el costado izquierdo.

El golpe definitivo llegó al 90+3. Cincinnati recuperó el balón y salió al contragolpe. Ender Echenique habilitó a Kenji Mboma Dem, quien remató con la izquierda desde fuera del área y colocó el balón junto al poste para sentenciar el 2-0.

El silbatazo final confirmó la segunda presentación de Pumas sin victoria en la Leagues Cup. El equipo universitario queda obligado a ganar su próximo compromiso y depender de otros resultados para mantener opciones de avanzar.

Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Cincinnati vs Pumas Este es el once que mandan ambos equipos para el partido de esta tarde. Cincinnati: Louro, Chirila, Robinson, Smith, Bucha, Echenique, Valenzuela, Obinna, Evander, Dem, Denkey Pumas: Navas, Leone, Silva, Azuaje, Angulo, Carrasquilla, Vite, Arteaga, Vieira, Herrera Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Cincinnati vs Pumas, según la IA? En la previa del Cincinnati vs Pumas también aparecen los pronósticos generados por inteligencia artificial. Las simulaciones colocan a FC Cincinnati como favorito, principalmente por su condición de local y la racha de resultados que mantiene en casa. Pumas parte con menos probabilidades, pero una victoria le permitiría mantenerse con vida en la Leagues Cup, por lo que el conjunto universitario buscará cambiar los pronósticos sobre la cancha. Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Cincinnati vs Pumas y a qué hora juegan? El partido entre Cincinnati y Pumas dará inicio a las 18:27 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 20:00 horas del Este y 17:00 horas del Pacífico, esto luego de que el partido tuvo que atrasarse por mal clima. El juego se podrá seguir por la señal de Apple TV en todo el mundo y en Imagen TV en México. Cincinnati vs Pumas, en vivo ¡Bienvenidos al minuto a minuto! La jornada 2 de la Leagues Cup 2026 continúa este viernes con un duelo entre FC Cincinnati y Pumas en el TQL Stadium, donde el conjunto universitario llega con la necesidad de sumar para mantenerse con vida en el torneo. FC Cincinnati comenzó su participación con una victoria por 3-1 sobre Pachuca, resultado que extendió a seis su racha de triunfos consecutivos como local. El equipo dirigido por Pat Noonan buscará aprovechar nuevamente su cancha para sumar tres puntos y acercarse a la siguiente fase de la competencia. Del otro lado, Pumas necesita reaccionar después de caer 3-0 ante Charlotte FC en su debut. El conjunto dirigido por Esteban Solari se encuentra en el fondo del Grupo B y una nueva derrota complicaría de forma definitiva sus posibilidades de avanzar en la Leagues Cup. Todo está listo en el TQL Stadium para un partido donde Cincinnati busca confirmar su paso como local y Pumas necesita una victoria para mantenerse en la pelea. Sigue todas las acciones, goles e incidencias del encuentro en Claro Sports.

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