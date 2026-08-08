¡México pega fuerte! Valeria Amparán conquista el oro en el boxeo de Santo Domingo 2026

México encontró en el ring otra fuente de medallas en los Juegos Centroamericanos y Amparán encabezó la cosecha azteca

El boxeo femenil mexicano volvió a subir al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con Valeria Amparán como protagonista de la jornada. La representante nacional conquistó la medalla de oro en la categoría de los 51 kilogramos, después de imponerse por decisión dividida 3-2 en el combate por el campeonato.

La victoria confirmó el paso de Amparán en una división en la que ya había asegurado su presencia en la final después de superar sus rondas previas. La mexicana llegó al duelo decisivo frente a la venezolana Irismar Cardozo y terminó colocando a México en lo más alto del podio de los 51 kg, en una de las finales más cerradas para la delegación nacional.

La cosecha mexicana no terminó con el campeonato de Amparán. Guadalupe Torres obtuvo la medalla de plata en la división de los 57 kilogramos, después de llegar hasta la pelea por el oro. La pugilista había asegurado su presencia en la final tras avanzar durante una competencia en la que México mantuvo representación constante en las categorías femeniles.

También hubo dos segundos lugares más para el país. Paula Hernández se quedó con la medalla de plata en los 60 kilogramos, mientras que Darianne Hernández terminó como subcampeona en la categoría de los 65 kg. De esta manera, las cuatro boxeadoras mexicanas consiguieron cerrar su participación con una presea en Santo Domingo.

Un oro y tres platas reforzaron la aportación del boxeo femenil al medallero de México en la recta final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Valeria Amparán encabezó la jornada con el título de los 51 kilogramos, mientras Torres, Paula Hernández y Darianne Hernández completaron una actuación con presencia mexicana en cuatro podios distintos.

La cosecha del boxeo mexicano también se amplió con Lorien Alonso, quien obtuvo la medalla de plata en la categoría femenil de los 75 kilogramos. Con este resultado, México aumentó su presencia en las finales de la rama femenil y confirmó una jornada con múltiples representantes nacionales en el podio de Santo Domingo 2026.

En la rama varonil también llegaron dos segundos lugares. Hugo Barrón consiguió la plata en la división de los 65 kilogramos, mientras que Javier Cruz terminó como subcampeón en la categoría de más de 90 kilogramos. Con estas preseas, el boxeo mexicano cerró su participación con un oro y seis medallas de plata.

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