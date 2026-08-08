José Santana conquista el oro y encabeza una noche de ocho medallas para México

México sumó ocho medallas en una jornada productiva del atletismo en el penúltimo día de actividad de la disciplina

José Santana encabezó una productiva jornada para México en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de conquistar la medalla de oro en la final de los 10,000 metros varonil. El fondista mexicano se convirtió en la figura nacional de la noche dentro del Estadio Olímpico Félix Sánchez, en un penúltimo día de actividad que dejó ocho metales para la delegación.

Santana completó los 10,000 metros en 29:28.69 para subir a lo más alto del podio, resultado con el que México consiguió el único oro de la jornada nocturna en atletismo. El reporte oficial de medallistas confirmó al mexicano como campeón, por delante del puertorriqueño Héctor Pagán y el guatemalteco Alberto González.

José Santana se subió a lo más alto del podio en el atletismo | Claro Sports

El triunfo de José Santana puso la nota principal de una sesión en la que México tuvo presencia constante en los podios. Entre pruebas de fondo, medio fondo, obstáculos y salto con pértiga, los representantes nacionales terminaron con una cosecha de un oro, tres platas y cuatro bronces.

México hace el 2-3 en la final de 800m femenil

Una de las pruebas con mayor presencia mexicana fue la final de los 800 metros femenil, donde Lorena Rangel cruzó la meta con tiempo de 2:04.29 para quedarse con la medalla de plata, mientras Verónica Ángel obtuvo el bronce con registro de 2:06.28.

El resultado permitió que dos mexicanas compartieran el podio. La cubana Daily Cooper conquistó el oro, Lorena Rangel terminó segunda y Verónica Ángel ocupó la tercera posición, de acuerdo con la clasificación oficial de Santo Domingo 2026.

México también consiguió una presea en los 800 metros varonil. Jesús Tonatiú López terminó en la tercera posición con tiempo de 1:46.86, ampliando la cosecha nacional en las pruebas de medio fondo con un bronce más para la delegación. Por delante de él terminaron Ferdy Agramonte de República Dominicana y José Maita de Venezuela con el oro y plata, respectivamente.

La actividad continuó con los 3,000 metros con obstáculos varonil, donde César Gómez estuvo cerca de alcanzar otro oro para la delegación. El mexicano registró 8:39.59 y finalizó en la segunda posición, solamente detrás del panameño Diddier Rodríguez; el puertorriqueño Víctor Ortiz completó el podio.

México suma plata y bronce en la final de 3,000m con obstcáculos femenil

La prueba femenil de los 3,000 metros con obstáculos entregó otras dos medallas para México. Sabrina Salcedo conquistó la plata después de detener el cronómetro en 10:06.08, mientras Arian Chia terminó apenas 60 centésimas detrás con 10:06.68 para adjudicarse el bronce.

La cubana Anisleidis Ochoa se quedó con el primer lugar, pero México consiguió ocupar los otros dos espacios del podio. Salcedo y Chia firmaron así otro doblete de medallas para la representación nacional durante la jornada.

Las preseas también llegaron desde las pruebas de campo. Andrea Velasco consiguió el bronce en la final femenil de salto con pértiga después de superar una altura de 3.90 metros, resultado que agregó otro metal a la cuenta mexicana.

El oro en esa competencia correspondió a la cubana Aslin Quiala y la plata a su compatriota Karelia James, mientras Velasco aseguró el tercer puesto para México. La participación de la especialista mexicana permitió que el país sumara en otra disciplina dentro del programa de atletismo.

Al terminar la jornada, México contabilizó ocho preseas: un oro, tres platas y cuatro bronces, con actuaciones destacadas en cinco pruebas distintas. José Santana aportó el oro en los 10,000 metros; Lorena Rangel, César Gómez y Sabrina Salcedo consiguieron las platas, mientras Andrea Velasco en los 800 metros, Verónica Ángel y Arian Chia completaron la cosecha con bronces.

A falta del resultado de la final del fútbol varonil, José Santana le dio a la delegación mexicana su oro número 164 en la justa regional y el noveno metal dorado en atletismo, con lo que México se mantiene en la cima de la clasificación del medallero de Santo Domingo 2026.

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