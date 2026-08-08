Pachuca no puede ante Columbus y queda contra las cuerdas en Leagues Cup

Brais Méndez y Dániel Gazdag marcaron para Columbus Crew, mientras Oussama Idrissi descontó para Pachuca en la derrota 2-1

Columbus logra la victoria ante Pachua | IMAGN IMAGES via Reuters

Pachuca sufrió una derrota 2-1 ante Columbus Crew en la Leagues Cup y quedó con margen reducido para continuar en el torneo. Los Tuzos reaccionaron en la segunda mitad con un gol de Oussama Idrissi, pero no lograron remontar al cuadro estadounidense que sueña con la clasificación.

El partido comenzó con aproximaciones de ambos equipos. Pachuca tuvo una oportunidad al minuto 6 por conducto de Adrián Alcaraz, mientras Columbus respondió con llegadas de Taha Habroune y Steven Moreira.

La apertura del marcador llegó al minuto 19. Brais Méndez recibió dentro del área después de una asistencia de Malte Amundsen y definió con la pierna izquierda hacia la parte alta de la portería para poner el 1-0.

Pachuca intentó responder con Salomón Rondón, Mauricio Isaís y Kenedy. El conjunto mexicano acumuló llegadas y obligó a Patrick Schulte a intervenir en varias ocasiones, pero no encontró el empate. Al minuto 42, Rondón mandó el balón al fondo de la red, aunque la jugada fue revisada por el VAR y el gol quedó anulado por fuera de juego. Dos minutos después, Columbus volvió a golpear.

En tiempo añadido de la primera mitad, Dániel Gazdag apareció dentro del área después de un tiro de esquina y conectó un cabezazo para colocar el 2-0. Pachuca se fue al descanso con una desventaja de dos goles pese a haber generado oportunidades.

Los Tuzos salieron al segundo tiempo con mayor presencia en campo rival. Elías Montiel, Rondón y Alcaraz probaron al arco durante los primeros minutos, mientras Columbus buscaba administrar la diferencia.

Pachuca finalmente encontró el descuento al minuto 72. Alan Mozo envió un centro al área y Oussama Idrissi apareció cerca de la portería para rematar de cabeza y poner el 2-1. Dos minutos después, la situación se complicó para el conjunto mexicano. Sergio Barreto recibió la segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Steven Moreira y dejó a Pachuca con 10 jugadores para el cierre.

Aun en inferioridad numérica, los Tuzos buscaron el empate. Rondón tuvo un cabezazo al minuto 82 que fue detenido, mientras Elías Montiel también probó desde fuera del área tres minutos más tarde.

Mauricio Isaís tuvo una de las últimas oportunidades en tiempo añadido con un remate desde fuera del área que pasó cerca de la escuadra, pero el marcador no volvió a moverse. Columbus Crew también tuvo opciones para ampliar la ventaja. Malte Amundsen estrelló un disparo en el larguero al minuto 77 y después generó nuevas llegadas que obligaron a Carlos Moreno a intervenir.

El silbatazo final confirmó el 2-1 para Columbus. Pachuca se quedó sin puntos en un partido en el que tuvo un gol anulado, perdió a Barreto por expulsión y no pudo completar la remontada. La derrota deja a los Tuzos al borde de la eliminación en la Leagues Cup.

Columbus vs Pachuca: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Columbus Crew vs Pachuca El conjunto dirigido por Benjamín Mora saldrá con sus mejores elementos disponibles, ya que necesita ir por los tres puntos para aspirar por un lugar en la fase final del certamen. Lo mismo del lado del cuadro estadounidense que buscará amarrar su lugar en dicha instancia. Columbus Crew: Patrick Schulte; Malte Amundsen, Rudy Camacho, Steven Moreira, Cesar Ruvalcaba; Taha Habroune, Tarun Karumanchi, André Gomes, Mohamed Farsi; Brais Méndez, Daniel Gazdag. Pachuca: Carlos Moreno; Mauricio Isais, Sergio Barreto, Alan Mozo, Eduardo Bauermann; Adrián Alcaraz, Christian Rivera, Elías Montiel, Oussama Idrissi, Kenedy; Salomón Rondón. ¡Bienvenidos! Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto del partido entre Columbus Crew y Pachuca en el Scotts-MiracleGro Field, en duelo correspondiente a la jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Los Tuzos llegan a este compromiso con la espina clavada, luego de perder en su debut ante Cincinnati FC 3-1, por lo que buscarán una victoria que les de vida en el certamen. Lo complicado será enfrentar a un rival que ya sabe lo que es ganar este compromiso. Por su parte, el Crew inició la Leagues Cup 2926 con victoria, luego de pegarle 3-1 al Atlas en este mismo escenario, donde se hace muy fuerte el conjunto estadounidense, por lo que parte como favorito para quedarse con la victoria. Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Columbus Crew vs Pachuca y a qué hora juegan? El partido entre Columbus Crew y Pachuca está programado para llevarse a cabo este viernes 7 de agosto en Ohio, en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México. Por lo que en la tarde se conocerá al ganador y quien sume los tres puntos en este encuentro. Si no te quieres perder un solo detalle del compromiso debes contar con una cuenta activa en Apple TV. Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Columbus Crew vs Pachuca, según la IA? En Claro Sports le preguntamos a la Inteligencia Artificial acerca del partido entre Columbus Crew y Pachuca por la jornada 2 de la Leagues Cup 2026. De acuerdo a su respuesta, el pronóstico favorece a Columbus Crew, que llega con mejores sensaciones tras vencer 3-1 a Atlas, acumula nueve partidos consecutivos marcando y presume un registro de 10 victorias y apenas dos derrotas en Leagues Cup, mientras Pachuca debutó con una caída 3-1 frente a FC Cincinnati y ha perdido tres de sus últimos cinco encuentros. Aunque los Tuzos ya derrotaron 3-0 al Crew en la final de la Concacaf Champions Cup 2024, el momento actual y la fortaleza ofensiva de Columbus inclinan la balanza hacia el conjunto de la MLS. Mi posible resultado es Columbus Crew 2-1 Pachuca.

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