¡Fracaso a la vista! Atlas, con pie y medio fuera de la Leagues Cup tras caer en Charlotte

El equipo rojinegro se desinfla en la recta final ante Charlotte, que suma su segunda victoria tras haber goleado a Pumas

Charlotte FC vs Atlas en vivo hoy la Leagues Cup 2026 | Cory Knowlton-Imagn Images

Segundo partido, segunda derrota en la Leagues Cup para el Atlas de Crespo. Los rojinegros necesitaban ganar para mantener opciones de avanzar a cuartos de final, pero perdieron 2-0 ante el Charlotte FC.

El gol llegó al minuto 78, en una mala salida en la que Tyger Smalls cortó la circulación de balón que intentaba Sánchez Purata, metió el pase de la muerte un puñado de jugadores no desviaron, pero le quedó a Liel Abada, quien finalmente superó a Camilo Vargas.

Al 93′, el Atlas estuvo a punto de mandarlo a penaltis, en una jugada al espacio en la que quedó solo José Martín ante la salida del portero, pero mandó su disparo por un costado, poniendo el último clavo en el ataúd rojinegro. El ‘dosacero’ llegó en la siguiente jugada. Camilo Vargas subrió a buscar el remate en un córner, pero el cobro fue malo y Charlotte se fue a la contra, marcando con pase a la red de Tyger Smalls.

Charlotte, que en la primera jornada goleó a Pumas, llega a seis puntos en la Leagues Cup y encamina su pase a la siguiente ronda, mientras que el Atlas está prácticamente eliminado tras haber caído ante Columbus Crew en la jornada 1.

Estos equipos vuelven a la cancha el próximo martes, cuando los rojinegros se enfrenten al FC Cincinnati y el Charlotte se mida al Pachuca.

Charlotte FC vs Atlas: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

Alineaciones Charlotte FC vs Atlas Así saltan los equipos al Bank of America Stadium de Charlotte para este compromiso de la jornada 2 de la Leagues Cup 2026: CHARLOTTE: Tyler Miller, Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Andrew Privett, David Schnegg, Brandt Bronico, Ashley Westwood, Djibril Diani, Rodolfo Aloko, Archie Goodwin, Pep Biel. ATLAS: Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Juan José Purata, Rodrigo Schlegel, Milton Valenzuela, Víctor Ríos, Edgar Zaldivar, José Martín, Luis Esteves, Paulo Ramírez, Ryan Mmaee. Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Charlotte FC vs Atlas , según la IA? Le preguntamos a Chat GPT su pronóstico para el juego del Atlas y Charlotte. Este fue el pick de la inteligencia artificial: “Atlas llega a este partido con la obligación de mostrar mayor solidez después de un inicio irregular. El equipo rojinegro suele competir con intensidad, presión en zonas medias y ataques directos, pero su principal desafío será evitar errores defensivos ante un rival con velocidad en ofensiva. Charlotte FC ha mostrado crecimiento en la MLS, con un equipo ordenado y peligroso cuando encuentra espacios. Su fortaleza está en las transiciones rápidas y en la capacidad para aprovechar pérdidas del rival, aunque puede sufrir si le ceden demasiado la iniciativa y tiene que defender durante largos periodos. Se espera un encuentro parejo, con momentos para ambos equipos, pero la mayor experiencia de Atlas ante rivales de la MLS y su necesidad de sumar pueden inclinar ligeramente la balanza.

Pronóstico: gana Atlas”. Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Charlotte FC vs Atlas y a qué hora juegan? El partido entre Atlas y Charlotte no se podrá seguir por TV ni en México ni en Estados Unidos. Es uno de los juegos que van en exclusiva por streaming en Apple TV a nivel mundial. Atlas se juega la vida en la Leagues Cup ante Charlotte La jornada 2 de la Leagues Cup 2026 arranca en el Bank of America Stadium, cuando el Charlotte FC reciba al Atlas, en un partido en el que los rojinegros se juegan la vida tras comenzar con el pie izquierdo el torneo. El Atlas perdió 3-1 en su estreno en Columbus, por lo que tienen que ganar o ganar en 90 minutos si quieren seguir con opciones de avanzar a cuartos de esta edición de la Leagues Cup. El partido será el primero de este viernes 7 de agosto y dará inicio en punto de las 19:30 horas, tiempo del Este de los Estados Unidos, 17:30 de la CDMX, y lo seguimos por Claro Sports.

Te puede interesar: