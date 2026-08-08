¡Cerca! La selección mexicana cae en penales ante Venezuela y se queda con la medalla de plata

El Tri cayó 3-2 en la serie desde los once pasos tras un 2-2 en tiempo regular. La ‘Vinotinto’ se quedó con la presea de oro y Panamá los acompaña en el podio con la presea de bronce

La selección mexicana de fútbol no pudo coronar su buena actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con la medalla de oro. El duelo final ante la selección de Venezuela se tuvo que definir en tanda de penales, y ahí el conjunto mexicano no mostró la puntería deseada. Con un 3-2 final en la serie desde los once pasos, después del empate 2-2 en tiempo regular, el conjunto tricolor se tiene que conformar con la medalla de plata en la rama varonil dentro de la justa centroamericana.

La causa tricolor se vio sorprendida en las primeras acciones del encuentro. En una jugada a velocidad desde su propio campo la causa venezolana llegó hasta el área rival. La acción terminó con un balón filtrado a la banda izquierda, un pase al corazón del área de Santos Torrealba y el remate en barrida de Luis Carrero consiguiendo así la ventaja; todo ello antes de los dos minutos de arrancado el juego.

Los pupilos de Fernando Arce poco a poco se hicieron de la posesión y empezaron a adelantar líneas esperando encontrar el tanto del empate. El premio al esfuerzo lo encontraron hasta el 24’, cuando un error en la salida de la ‘Vinotinto’ en tres cuartos de cancha le dejó la de gajos servida a Mateo Levy en mano a mano. Tras un par de recortes y tras evadir a un rival sacó disparo de derecha para vencer la meta custodiada por Diego Ochoa.

En este momento, parecía que la escuadra tricolor tendría mayor control de juego y podría encontrar el tanto de la ventaja, sin embargo, al 29’ un centro elevado de Jesús González por la izquierda al área llegó a los pies de Diego Claut, quien solo empujó el esférico para vencer a Emmanuel Ochoa y devolverle la ventaja a los suyos.

De nueva cuenta el Tri tuvo que remar contracorriente en los minutos siguientes, y todo indicaba que tendría que esperar al segundo tiempo para buscar el empate, pero un centro elevado al área contraria de parte de Juan Uribe fue impactado de primera intención por Levy, lo que puso el 2-2 en el electrónico, antes del silbatazo del medio tiempo.

Gran parte del segundo lapso fue de dominio de parte de la selección mexicana, sin embargo, las opciones de gol fueron por demás escasas. José Pachuca, Levy, Gael García, Rogelio González, Tahiel Jiménez y Diego Ochoa buscaron el espacio para sacar remates a puerta, pero la defensa venezolana se mostró atenta para el rechace.

En los minutos finales Venezuela quiso sorprender y despertó un poco a la ofensiva, sobretodo con los ingresos de Aquiles Zamora y Santiago Pita, sin embargo no presentó un remate concreto hacia la meta mexicana. Finalmente, sobre el agregado, Brandon Téllez se quedaba cerca del remate a la portería y de la ventaja mexicana, pero su opción también se vio rechazada.

La insistencia mexicana no mermó en el tiempo extra. El Tri seguía presionando, buscando el control del balón, pero los disparos a gol seguían escaseando. A pesar de ello, la defensa venezolana también ya se veía mermada, aunque sin permitir mayor daño.

Sin mayores cambios en los minutos extras, la definición de la presea se fue a la tanda desde los once pasos, y ahí el conjunto venezolano se mostró más efectivo. Lozano, Pita y Uribe consiguieron anotar sus ejecuciones, mientras que Moxica, García y Ochoa terminaron errando sus disparos. Con un 3-2 final tras el empate en el tiempo reglamentario, la selección mexicana pierde la oportunidad de hacerse del bicampeonato centroamericano.

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