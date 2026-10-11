¡Matías explota ! Aclara sus palabras sobre América y responde por el arbitraje

El entrenador de Monterrey cuestionó la interpretación de sus declaraciones sobre las Águilas y consideró justo el empate

Matías Almeyda explota tras partido de ante América | Claro Sports/Alejandra Suárez

Matías Almeyda consideró que el empate 1-1 entre Monterrey y América fue un resultado acorde con lo ocurrido en el terreno de juego. Tras el encuentro, el entrenador de Rayados destacó la actuación de sus futbolistas, habló sobre las decisiones arbitrales y manifestó su molestia con algunos medios de comunicación por la interpretación de sus declaraciones previas al partido.

El estratega argentino reconoció que su equipo llegó con la intención de conseguir los tres puntos, pero señaló que América también generó oportunidades para quedarse con la victoria, especialmente durante la segunda mitad.

“Me hubiese gustado llevarme los tres puntos, pero también el segundo tiempo ellos tuvieron posibilidades, entonces creo que el punto está bien“, declaró en conferencia de prensa.

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Almeyda explicó que Monterrey consiguió ejecutar su planteamiento durante el primer tiempo y tomó la ventaja en el marcador. Aunque América logró igualar antes del descanso, el entrenador aseguró que sus jugadores mantuvieron la propuesta para afrontar el complemento.

También destacó el trabajo defensivo de Rayados para limitar los espacios del conjunto azulcrema y competir durante los 90 minutos. “A veces hablar de merecer más es complicado porque el partido terminó 1-1. Remarco la inteligencia para jugarlo ante un rival”, expresó.

Matías Almeyda se molesta con la prensa por sus declaraciones sobre América

Uno de los momentos de la conferencia ocurrió cuando Almeyda fue cuestionado sobre sus comentarios previos al encuentro, en los que supuestamente había señalado que América no representaba un parámetro para medir el rendimiento de Monterrey.

El técnico interrumpió la pregunta para aclarar que sus palabras habían sido interpretadas fuera de contexto y rechazó que hubiera intentado restarle importancia al conjunto capitalino. “¿Literal dije eso yo? Parece que no me escuchaste”, respondió al reportero.

Almeyda explicó que, antes del encuentro, había reconocido la trayectoria de América, la capacidad de su entrenador y las características de su plantel. “La pregunta que hicieron a Borja fue con una mala intención y él respondió, y puede responder cualquiera, pero eso no dije”, sostuvo.

El argentino insistió en que su planteamiento original se refería a la dificultad de utilizar un solo partido como referencia para evaluar el nivel de un equipo durante la fase regular.

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Para explicar su postura, recordó que Monterrey había conseguido una victoria frente a Cruz Azul, pero perdió en su siguiente compromiso, por lo que consideró que los resultados aislados no permiten establecer conclusiones sobre el funcionamiento de un plantel. “No hay parámetros a la mitad del torneo. Eso fue lo que dije. Después desvirtuaron mi contestación”, agregó.

¿Qué dijo Almeyda sobre el arbitraje del América vs Monterrey?

El entrenador también fue consultado sobre una posible infracción dentro del área que pudo haber derivado en un penal y sobre una expulsión ocurrida durante el encuentro. Almeyda evitó emitir una valoración sobre la jugada del posible penal, debido a que todavía no había revisado las imágenes. “No lo vi todavía”, respondió.

En cuanto a la expulsión, señaló que el árbitro acudió al monitor del VAR antes de tomar la decisión, por lo que no quiso cuestionar la determinación. “Y la expulsión, si lo expulsó porque fue a ver al VAR, así que estará bien expulsado”, comentó.

Después de 11 jornadas, el entrenador señaló que el equipo todavía tiene aspectos por corregir, aunque consideró que ha mostrado avances respecto al semestre anterior. También cuestionó las diferencias entre las opiniones que recibe sobre su plantel, pues aseguró que algunos días se pide la salida de determinados futbolistas y posteriormente se presenta a Monterrey como candidato al campeonato. “Es muy difícil conformar a todo el mundo. Sí hay una verdad: necesitamos más puntos”, reconoció.

Almeyda recordó que restan siete encuentros de la fase regular y que la prioridad será conseguir la clasificación a los playoffs. Para ello, insistió en la necesidad de mantener el trabajo y corregir los aspectos que han impedido obtener más victorias. “Hay que entrar a playoffs y se juega otro torneo. Mientras vamos en este camino, hubo cosas buenas, cosas a mejorar”, concluyó.