Partidos de hoy 11 de octubre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este domingo
Los reflectores apuntan a España, México, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Grecia, donde se presentan encuentros de alto octanaje
La actividad futbolística de este domingo 11 de octubre de 2026 tendrá partidos en distintas ligas, con especial atención en México y Europa. La jornada 11 del Apertura 2026 todavía tiene tres encuentros por disputar, mientras LaLiga, Premier League, Serie A y otras competencias también tendrán actividad.
En la Liga MX, la fecha 11 continuará con tres partidos. Atlético de San Luis recibirá a Santos Laguna a las 17:00 horas, Pachuca enfrentará a Necaxa a las 17:10 y Pumas UNAM se medirá con Cruz Azul a las 19:15. Estos encuentros completarán la actividad pendiente de la fecha.
La Liga de España tendrá cuatro partidos durante el domingo. Elche enfrentará al Celta a las 06:00 horas, Real Sociedad jugará contra Deportivo a las 08:15, Real Betis recibirá a Osasuna a las 10:30 y Racing de Santander cerrará la actividad dominical ante Valencia a las 13:00 horas.
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En la Premier League, las acciones comenzarán con dos partidos a las 07:00 horas: Hull City contra Everton y Crystal Palace frente a Nottingham Forest. Posteriormente, Liverpool recibirá al Manchester City a las 09:30 horas, en uno de los encuentros que concentrará la atención dentro de la jornada inglesa.
Otro de los partidos que tendrá seguimiento en México será el Olympiacos vs Panathinaikos, correspondiente a la Superliga de Grecia. El encuentro está programado para las 12:00 horas y tendrá como uno de sus puntos de interés la posible participación del mexicano Armando ‘Hormiga’ González, tras su participación con la Selección Mexicana en la pasada Fecha FIFA. El partido podrá seguirse a través de Claro Sports Premium en YouTube.
La agenda también contempla encuentros de otras ligas europeas. En la Serie A, Como 1907 enfrentará a Roma, Lazio jugará ante Monza y Lecce contra Bologna. Sassuolo se medirá con Milan y Cagliari recibirá a Juventus. En Bundesliga, Köln enfrentará a Borussia M’gladbach y Freiburg jugará contra Schalke 04.
Finalmente, pero no menos importante, la Primeira Liga verá en participación al Benfica, quien sigue en pelea por acercarse al liderato general y lo buscará en duelo ante el Vitória Sport Clube. El encuentro se realizará en punto de las 10:50 horas; y también podrás seguirlo a través del sistema de Claro Sports Premium por Youtube.
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Así, el domingo reunirá actividad desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, con la Liga MX, el fútbol español, la Premier League y el partido de Armando González como algunos de los principales puntos de seguimiento.
Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 11 de octubre
Liga MX
- Atlético de San Luis vs Santos Laguna | 17:00 horas | Disney+ Premium, ViX Premium, ESPN 2
- Pachuca vs Necaxa | 17:10 horas | FOX One, FOX
- Pumas UNAM vs Cruz Azul | 19:15 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5
LaLiga
- Elche vs Celta | 06:00 horas | SKY Sports, ViX Premium, DAZN, Canal 5
- Real Sociedad vs Deportivo | 08:15 horas | SKY Sports, DAZN
- Real Betis vs Osasuna | 10:30 horas | SKY Sports, DAZN
- Racing de Santander vs Valencia CF | 13:00 horas | SKY Sports
Premier League
- Hull City vs Everton | 07:00 horas | HBO Max, TNT
- Crystal Palace vs Nottingham Forest | 07:00 horas | FOX One, FOX
- Liverpool vs Manchester City | 09:30 horas | HBO Max, TNT
Serie A
- Como 1907 vs AS Roma | 04:30 horas | Disney+ Premium, ESPN
- Lazio vs Monza | 07:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2
- US Lecce vs Bologna | 07:00 horas | Disney+ Premium
- Sassuolo vs AC Milan | 10:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2
- Cagliari vs Juventus | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2
Bundesliga
- FC Köln vs Borussia M’gladbach | 07:30 horas | FOX One, FOX+
- Freiburg vs Schalke 04 | 09:30 horas | FOX One
Ligue 1
- Nice vs Strasbourg Alsace | 07:00 horas | FOX One, Tubi
- Rennes vs Auxerre | 09:15 horas | FOX One, Tubi
- Troyes vs Olympique de Marsella | 12:45 horas | FOX One
Championship
- Southampton vs Portsmouth | 05:00 horas | Disney+ Premium
Eredivisie
- Utrecht vs Willem II | 04:15 horas | Disney+ Premium
Jupiler Pro League
- Standard de Lieja vs Charleroi | 05:30 horas | DAZN
MLS
- St. Louis City vs LA Galaxy | 17:00 horas | Apple TV
Superliga de Grecia
- Olympiacos vs Panathinaikos | 12:00 horas | Claro Sports Premium, YouTube, Claro Sports
Primeira Liga
- Benfica vs Vitória Sport Clube | 10:50 horas | Claro Sports Premium, YouTube, Claro Sports
Serie A de Brasil
- Atlético Mineiro vs Santos | 13:00 horas |
- Flamengo vs Fluminense | 14:30 horas | Flamengo TV YouTube, Globo Internacional
- Grêmio vs Internacional | 14:30 horas |
- Palmeiras vs Corinthians | 14:30 horas | Fanatiz (Míralo en vivo), Fanatiz YouTube, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Disney+ Premium
- Bahía vs Mirassol | 16:30 horas |
Primera División de Argentina
- San Lorenzo vs Deportivo Riestra | 11:45 horas | TyC Sports Internacional
- Rosario Central vs Independiente | 14:00 horas |
- Platense vs Argentinos Juniors | 14:00 horas | TyC Sports Internacional
- Racing Club vs Belgrano | 16:15 horas | TyC Sports Internacional
- Talleres de Córdoba vs Independiente | 18:30 horas | Disney+ Premium