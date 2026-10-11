¡Alarmas encendidas en Coapa! Cristian Borja sale en camilla tras fuerte choque en el América vs Monterrey

Un choque de rodillas ante Cristian Reyes obligó al lateral colombiano a abandonar en camilla el partido contra Monterrey

Borja salió en camilla del encuentro | Alejandra Suárez Claro Sports

Las alarmas se encendieron en el América durante el empate 1-1 frente a Monterrey, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. Cristian Borja sufrió un fuerte choque de rodillas con Cristian Reyes, futbolista de Rayados, en una disputa por el balón cerca de la banda izquierda. El lateral colombiano no pudo continuar en el encuentro y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, situación que generó preocupación por su estado físico en plena recta final del campeonato.

La acción ocurrió alrededor del minuto 70, cuando Borja intentó disputar el esférico con el jugador de Monterrey. Durante el contacto, ambos futbolistas chocaron las rodillas y el defensor azulcrema terminó tendido sobre el césped con molestias que le impidieron reincorporarse de inmediato. El encuentro se detuvo para permitir el ingreso de las asistencias médicas, mientras el cuerpo técnico del América esperaba conocer si el colombiano podría permanecer en la cancha.

¿Cómo fue la lesión de Cristian Borja ante Monterrey?

Cristian Reyes, quien había ingresado de cambio por Jesús ‘Tecatito’ Corona al minuto 68, fue el protagonista de la jugada que terminó con la lesión del americanista. Apenas unos minutos después de su entrada, el futbolista de Rayados participó en la acción sobre la banda izquierda que provocó la interrupción del encuentro. Borja recibió atención médica dentro del campo y, tras la revisión inicial, quedó claro que no estaba en condiciones de continuar.

La situación obligó al entrenador Guillermo Almada a modificar su planteamiento para disputar los últimos minutos frente al conjunto regiomontano. Al minuto 74, Óscar Perea ingresó en sustitución de Cristian Borja. El cambio del defensor colombiano representó una baja inesperada para las Águilas, que en ese momento mantenían el empate y buscaban un segundo gol para quedarse con los tres puntos.

¡SE ENCIENDEN LAS ALARMAS EN COAPA! 😫



Cristian Borja sale lesionado.



El colombiano tuvo un fuerte choque de rodillas.



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¿Cuánto tiempo estaría fuera del América?

Por ahora, no existe un diagnóstico médico confirmado sobre la lesión que sufrió Cristian Borja ante Monterrey. Aunque el choque de rodillas y su salida en camilla provocaron preocupación, la gravedad de las molestias y el posible tiempo de recuperación permanecen sin confirmación oficial. El América tendrá que evaluar el estado físico del colombiano para determinar si existe alguna lesión que requiera tratamiento o que comprometa su participación en los próximos encuentros del Apertura 2026.

La preocupación también responde al antecedente médico del defensor durante el Clausura 2026. En mayo, Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha durante un encuentro de Liguilla frente a Pumas, situación que provocó su ausencia en partidos posteriores. Sin embargo, no hay elementos para establecer que el golpe recibido ante Monterrey esté relacionado con aquella lesión, por lo que será necesario esperar información médica que permita conocer el alcance de este nuevo incidente.

La salida de Cristian Borja fue uno de los episodios que marcaron el empate 1-1 entre América y Rayados en el Estadio Azteca. Diego Rossi adelantó a Monterrey al minuto 18 y Santiago Bueno consiguió la igualdad al 45+4 del compromiso.