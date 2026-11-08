Jugando Claro, en vivo | Sábado 7 de noviembre

El mejor programa de debate del fútbol mexicano en las pantallas de Claro Sports

Jugando Claro llega este sábado 7 de noviembre con una nueva emisión para repasar todo lo que dejó la actividad sabatina de la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. La fecha entregó movimientos en la parte alta de la clasificación, goleadas y partidos con impacto directo en la pelea por la Liguilla, además del Clásico Capitalino entre Pumas y América en el Estadio Olímpico Universitario.

Uno de los resultados que estará sobre la mesa es la victoria de Pachuca por 4-1 sobre Atlas en el Estadio Jalisco, además del triunfo de Cruz Azul por 3-2 en su visita a Tigres. Con esos tres puntos, la Máquina continúa luchando por el liderato del campeonato, a la espera de la última fecha.

También analizaremos lo ocurrido en el Toluca 4-0 Monterrey, resultado con el que los Diablos Rojos sumaron tres puntos en casa, sellaron su boleto a la Liguilla y modificaron el panorama de la clasificación en la recta final de la fase regular. Revisaremos los goles, las principales acciones y las consecuencias que deja el marcador para ambos equipos.

La emisión también tendrá espacio para el Pumas vs América, con el repaso de las acciones más relevantes del Clásico Capitalino, las reacciones de sus protagonistas, las decisiones arbitrales y las polémicas que dejó el encuentro en Ciudad Universitaria. Sigue Jugando Claro por Claro Sports para conocer el análisis completo de una jornada 16 que puede resultar determinante rumbo a la Liguilla.