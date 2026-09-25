Jamaica vs Guatemala en vivo: goles y resultados del partido de la Concacaf /UEFA Nations League 2026, hoy 25 de septiembre

Sigue en vivo las incidencias más importantes del partido.

Jamaica vs Guatemala, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Jamaica y Guatemala, válido por la jornada 1 del Grupo B de la Concacaf Nations League 2026. Guatemala inicia su camino en la Concacaf Nations League 2026 con una exigente visita a Jamaica, en el primero de los cuatro partidos que disputará durante la fase de grupos.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Jamaica y Guatemala, hoy 25 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Jamaica y Guatemala se disputará el viernes 25 de septiembre a las 18:00, hora Guatemala y se disputará en el National Stadium, en Kingston.

Alineaciones del Jamaica y Guatemala, al momento

Jamaica :

: Guatemala: Kenderson Navarro; José Morales, Nicolás Samayoa, Alen Yanes, Aaron Herrera; Jorge Aparicio, José Rosales, Rudy Muñóz, Oscar Santis, Rubio Rubín, Darwin Lom.

Antecedentes del Jamaica y Guatemala y últimos resultados en la Concacaf / UEFA Nations League

9 de julio de 2023: Guatemala 0-1 Jamaica – Copa Oro

11 de noviembre de 2023: Guatemala 1-1 Jamaica – amistoso

10 de junio de 2025: Jamaica 3-0 Guatemala – eliminatorias

16 de junio de 2025: Guatemala 1-0 Jamaica – Copa Oro

Te puede interesar