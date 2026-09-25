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Jamaica vs Guatemala en vivo: goles y resultados del partido de la Concacaf /UEFA Nations League 2026, hoy 25 de septiembre

Publicado por Santiago Villahoz

Sigue en vivo las incidencias más importantes del partido.

Jamaica vs Guatemala
Jamaica vs Guatemala, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Jamaica y Guatemala, válido por la jornada 1 del Grupo B de la Concacaf Nations League 2026. Guatemala inicia su camino en la Concacaf Nations League 2026 con una exigente visita a Jamaica, en el primero de los cuatro partidos que disputará durante la fase de grupos.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Jamaica y Guatemala, hoy 25 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Jamaica y Guatemala se disputará el viernes 25 de septiembre a las 18:00, hora Guatemala y se disputará en el National Stadium, en Kingston.

Alineaciones del Jamaica y Guatemala, al momento

  • Jamaica:
  • Guatemala: Kenderson Navarro; José Morales, Nicolás Samayoa, Alen Yanes, Aaron Herrera; Jorge Aparicio, José Rosales, Rudy Muñóz, Oscar Santis, Rubio Rubín, Darwin Lom.

Antecedentes del Jamaica y Guatemala y últimos resultados en la Concacaf / UEFA Nations League

  • 9 de julio de 2023: Guatemala 0-1 Jamaica – Copa Oro
  • 11 de noviembre de 2023: Guatemala 1-1 Jamaica – amistoso
  • 10 de junio de 2025: Jamaica 3-0 Guatemala – eliminatorias
  • 16 de junio de 2025: Guatemala 1-0 Jamaica – Copa Oro

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