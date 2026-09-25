Honduras vs Suriname en vivo: goles y resultados del partido de la Concacaf /UEFA Nations League 2026, hoy

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Honduras vs Surinam, en vivo el minuto a minuto (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Honduras vs Suriname, válido por la jornada 1 del Grupo B de la Concacaf Nations League 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa y será el primer compromiso oficial de José Francisco Molina como entrenador de la H, después de haber dirigido sus primeros amistosos al frente de la selección.

Honduras vs Surinam comenzará a las 7:00 p.m., con el conjunto catracho buscando aprovechar su condición de local antes de afrontar dos salidas consecutivas en una fase de grupos de apenas cuatro partidos. Tras el debut, la Bicolor visitará a Jamaica el 28 de septiembre y a Martinica el 2 de octubre, para posteriormente regresar a Tegucigalpa y cerrar esta etapa nuevamente frente a los Reggae Boyz el 5 de octubre.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Honduras vs Suriname, hoy 25 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Honduras y Surinam se disputará el viernes 25 de septiembre a las 19:00, hora Honduras y se disputará en el Nacional Chelato Ucles, en Tegucigalpa.

Alineaciones del Honduras vs Suriname, al momento

Honduras :

: Surinam:

Antecedentes del Honduras vs Suriname y últimos resultados en la Concacaf / UEFA Nations League

Será la primera vez en la historia que ambos seleccionados se miren las caras en este torneo, de hecho, la estadística marca apenas dos enfrentamientos allá por 1985, por lo que hondureños y surinameses inician un historial nuevo.

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