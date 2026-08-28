Rio Ave vs Sporting CP en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 4

Sporting CP visita al Rio Ave en busca de mantener el invicto y seguir de cerca la pelea por el liderato de la Primeira Liga

La jornada 4 de la Liga de Portugal 2026-27 continúa este viernes 28 de agosto con la visita del Sporting CP al Rio Ave en el Estadio dos Arcos. El conjunto de Lisboa llega como segundo lugar de la clasificación con siete puntos después de mantenerse invicto en sus primeros tres encuentros, mientras que los locales intentarán aprovechar el impulso de su primera victoria de la campaña para sorprender a uno de los principales candidatos al título.

El Sporting comenzó el torneo con un empate ante Estrela Amadora, pero reaccionó de inmediato con victorias consecutivas frente a Vitória Guimarães y FC Alverca, resultados que le permitieron mantenerse en la parte alta de la tabla. Rio Ave, por su parte, abrió la temporada con derrotas ante Gil Vicente y Porto antes de imponerse al Estoril en la tercera fecha, por lo que buscará darle continuidad a esa mejoría ante un rival que ha dominado ampliamente la serie durante las últimas temporadas.

Horario y dónde ver Rio Ave vs Sporting Lisboa hoy 28 de agosto en la jornada 4 de la Liga de Portugal

El encuentro entre Rio Ave y Sporting se disputa este viernes 28 de agosto de 2026 a partir de las 13:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio dos Arcos de Vila do Conde. El compromiso forma parte de la cuarta jornada de la Primeira Liga y enfrenta a dos equipos que llegan con objetivos distintos en este comienzo de campeonato.

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a través de Claro Sports y sus plataformas digitales. Sporting llega al compromiso con ocho goles a favor y cinco recibidos en sus primeros tres partidos, mientras que Rio Ave registra dos anotaciones y tres en contra antes de medirse a uno de los ataques más productivos de este inicio de temporada.

Últimos resultados del Rio Ave vs Sporting Lisboa en la Liga de Portugal

El historial reciente entre ambos clubes muestra un claro dominio de los Albiverdes, que ha ganado sus últimos seis enfrentamientos considerando partidos de Primeira Liga y Copa de Portugal. El antecedente más reciente terminó con una contundente victoria de los Leões por 1-4 en Vila do Conde durante la temporada 2025-26, después de que también se impusieran por 4-0 en el encuentro disputado en la capital.

Rio Ave 1-4 Sporting Lisboa | Primeira Liga 2025-26

| Primeira Liga 2025-26 Sporting Lisboa 4-0 Rio Ave | Primeira Liga 2025-26

| Primeira Liga 2025-26 Rio Ave 1-2 Sporting Lisboa | Copa de Portugal 2025

| Copa de Portugal 2025 Sporting Lisboa 2-0 Rio Ave | Copa de Portugal 2025

| Copa de Portugal 2025 Rio Ave 0-3 Sporting Lisboa | Primeira Liga 2024-25

| Primeira Liga 2024-25 Sporting Lisboa 3-1 Rio Ave | Primeira Liga 2024-25

| Primeira Liga 2024-25 Rio Ave 3-3 Sporting Lisboa | Primeira Liga 2023-24

| Primeira Liga 2023-24 Sporting Lisboa 2-0 Rio Ave | Primeira Liga 2023-24

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