Gilberto Mora firma una noche redonda y hunde a Pumas con doblete en Tijuana

El joven seleccionado mexicano marcó en dos ocasiones desde los once pasos y selló otro triunfo de Xolos en casa

Mora se puso su equipo al hombro y lo llevó al triunfo | Imago7

Gilberto Mora volvió a ser protagonista en la Liga MX y encabezó la victoria 2-0 de Tijuana sobre Pumas en la jornada 6 del Apertura 2026. El joven mediocampista mexicano convirtió dos penales en la segunda mitad y marcó la diferencia en un encuentro que permaneció cerrado durante los primeros 45 minutos. Los universitarios terminaron con diez jugadores tras la expulsión de Pablo Bennevendo y no encontraron respuesta ante unos Xolos que aprovecharon sus oportunidades en el Estadio Caliente.

El inicio tuvo a Pumas con mayor presencia ofensiva. Uriel Antuna generó la primera acción de peligro al minuto 5 con una llegada por el costado derecho, mientras Víctor Arteaga tomó el rebote y obligó a Antonio Rodríguez a intervenir. Los auriazules intentaron acelerar con transiciones rápidas, aunque Tijuana comenzó a recuperar terreno conforme avanzó el primer tiempo.

Los Xolos tomaron el control de las acciones cerca de la media hora y comenzaron a generar oportunidades con mayor frecuencia. Mora tuvo su primera ocasión al minuto 27, cuando conectó de primera después de un rechace dentro del área, pero su disparo salió desviado. Poco después, Francisco González también probó con un remate que terminó rechazado por Rubén Duarte.

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Pumas respondió antes del descanso con otra acción de Víctor Arteaga, quien sacó un disparo desde los linderos del área después de un rechazo a un intento de Antuna, pero Antonio Rodríguez volvió a aparecer para mandar el balón a tiro de esquina. El encuentro llegó al medio tiempo sin goles, después de una primera parte en la que ambos equipos tuvieron aproximaciones pero no lograron abrir el marcador.

El partido cambió apenas comenzada la segunda mitad. Al minuto 51, Rubén Duarte derribó a Mourad El Ghezouani dentro del área tras un tiro de esquina y César Ramos señaló penal. Dos minutos después, Gilberto Mora tomó la responsabilidad desde los once pasos y ejecutó pegado al poste izquierdo de Keylor Navas, quien se lanzó hacia el mismo costado pero no alcanzó el disparo. El 1-0 premió la insistencia de Tijuana.

¡Sangre fría corre por sus venas! 🥶😤



17 años y no le tembló a Gil Morita para anotar de penal a pesar de tener en frente a un monstruo como Keylor Navas.❤️🖤#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J6 | #XOLUNAMpic.twitter.com/bOIp4zQVoH — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 29, 2026

La situación se complicó todavía más para Pumas al minuto 59. Pablo Bennevendo recibió la tarjeta roja después de un pisotón sobre el muslo derecho de El Ghezouani, por lo que el conjunto dirigido por Esteban Solari tuvo que afrontar más de media hora con diez futbolistas. A pesar de la desventaja numérica, los universitarios se mantuvieron en busca del empate.

Pedro Vite estuvo cerca de igualar al minuto 72 con un disparo de larga distancia que obligó a Antonio Rodríguez a sacar el balón con un manotazo por encima de la portería. Fue una de las aproximaciones más claras de Pumas durante la segunda mitad, pero Tijuana mantuvo el orden y continuó buscando espacios para ampliar la diferencia.

El segundo golpe llegó al minuto 79. Rubén Duarte volvió a cometer una falta sobre Mourad El Ghezouani dentro del área y, después de la revisión del VAR, se confirmó un nuevo penal para los Xolos. Mora volvió a tomar el balón y repitió prácticamente la misma ejecución: disparo fuerte hacia su izquierda mientras Keylor Navas se lanzó al costado contrario. El 2-0 al minuto 81 sentenció el encuentro y completó el doblete del mexicano.

¡Morita no para de romper récords! ❤️🖤



Con el segundo penal que le anotó a Keylor Navas esta noche, Gil llega a 12 goles en #LaLigaDeLaAfición✨y supera los 11 que hizo su padre en 193 partidos en nuestra liga. 🤓



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Tijuana cerró el partido con ventaja de dos goles y aseguró los tres puntos frente a Pumas, que no pudo revertir el marcador pese a las modificaciones realizadas en los minutos finales.

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