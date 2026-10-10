Malacateco vs Guastatoya en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Malacateco y Guastatoya por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Guatemala.

Malacateco vs Guastatoya, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Malacateco vs Guastatoya! Ambos equipos se enfrentan por la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputa en el Estadio Santa Lucía, donde los locales buscarán recuperarse de sus últimas derrotas, mientras que los visitantes intentarán defender el liderato del campeonato. Seguí todas las incidencias, las jugadas destacadas y el resultado en vivo.

Malacateco llega al compromiso ubicado en la penúltima posición de la tabla con 12 puntos. Los Toros acumulan dos derrotas consecutivas, una racha que los alejó de los puestos de clasificación a la fase final. El conjunto local intentará aprovechar su condición de anfitrión para volver a sumar de a tres y reducir la distancia con sus rivales directos en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Guastatoya, por su parte, afronta el encuentro como líder del Torneo Apertura 2026, después de conseguir cuatro victorias consecutivas. Los Pecho Amarillo buscarán extender su racha positiva y alcanzar su quinto triunfo seguido para mantenerse en lo más alto de la clasificación. Una nueva victoria como visitantes les permitiría fortalecer su posición y dar otro paso hacia la clasificación a la fase final del campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Malacateco vs Guastatoya hoy sábado 10 de octubre de 2026?

El encuentro entre Malacateco y Guastatoya será el sábado 10 de octubre de 2026 a las 19:00 horas de Guatemala en el Estadio Santa Lucía. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Malacateco vs Guastatoya para la jornada 13, al momento

Malacateco y Guastatoya no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Carlos Robles y Martín García no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Malacateco : Abel Guzmán; Juan Esqueda, Marlon Chun, José Javier Longo, Roberto Meneses; Andy Soto, Jonathan Castañon, Isaías de León, José Ochoa; Eliser Quiñones y Gabino Vásquez. DT : Carlos Robles.

: Abel Guzmán; Juan Esqueda, Marlon Chun, José Javier Longo, Roberto Meneses; Andy Soto, Jonathan Castañon, Isaías de León, José Ochoa; Eliser Quiñones y Gabino Vásquez. : Carlos Robles. Guastatoya: Rubén Escobar, José Almanza, Andy Contreras, Emanuel Yori, Marlon Sequén, Javier Estrada, Víctor Ávalos, Carlos Alvarado, Nicolas Lovato, Bryan Lemus, Denilson Sánchez. DT: Martín García.

MÁS INFORMACIÓN: Xelajú MC se hace fuerte en casa y derrota a San Pedro con un jugador menos

Antecedentes del Malacateco vs Guastatoya y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Suchitepéquez y Mixco:

2 de abril de 2026 | Malacateco 1-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 14 de febrero de 2026 | Guastatoya 1-1 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 19 de octubre de 2025 | Malacateco 0-1 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de agosto de 2025 | Guastatoya 1-2 Malacateco | Torneo Apertura 2025

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