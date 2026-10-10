Brutal ataque de Joan Laporta al Real Madrid: “Están perdiendo prestigio, reconocimiento y credibilidad”

El presidente del Barcelona arremete contra el club blanco, lo acusa de perder prestigio y credibilidad, se defiende por el caso Negreira y respalda a Lamine Yamal para el Balón de Oro

El dirigente volvió a defender la inocencia del club | LLUIS GENE / AFP

Joan Laporta volvió a lanzar fuertes críticas contra el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez. El máximo dirigente del FC Barcelona aprovechó su visita a Sitges, este sábado 10 de octubre, para cuestionar la postura del conjunto merengue en el caso Negreira, defender la imagen de su institución y acusar a su eterno rival de perder prestigio y credibilidad en el fútbol internacional.

Las declaraciones se produjeron después de un homenaje a Laporta en el campo municipal de Aiguadolç, donde se inauguró una placa con su nombre en el pasaje Johan Cruyff. El presidente blaugrana aprovechó su encuentro con los medios para responder a las acusaciones relacionadas con los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, además de abordar las diferencias institucionales con el Madrid y la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro 2026.

Laporta acusa al Real Madrid de intentar minimizar el éxito del Barcelona

El dirigente catalán aseguró que el Barcelona atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos y que desde Madrid buscan restarle importancia a los resultados del equipo de Hansi Flick. Laporta destacó el reconocimiento internacional de la plantilla y la presencia de nueve futbolistas que han conquistado una Copa del Mundo.

MÁS INFORMACIÓN: Real Madrid derrota al Villarreal con gol de Diomande y resiste la expulsión de Vinicius

“En Madrid hablan de otros temas para desviar la atención. El Barça está en ese momento dulce, estamos disfrutando del fútbol, de un momento muy bonito de nuestra historia, de un reconocimiento internacional. Tenemos nueve jugadores en la plantilla que han sido campeones del mundo, tenemos un equipo que enamora, con jugadores en diferentes posiciones que son referentes en el mundo del fútbol. Desde Madrid intentan minimizar todo esto“.

Las palabras del presidente reflejan el distanciamiento entre las directivas de Barcelona y Real Madrid, cuyos desacuerdos han superado el terreno deportivo. El caso Negreira se mantiene como uno de los principales puntos de confrontación entre ambas instituciones, especialmente por la participación del club blanco en el procedimiento judicial.

¿Qué dijo Joan Laporta sobre el caso Negreira y las acusaciones contra el Barcelona?

Laporta defendió nuevamente la inocencia del Barcelona y expresó su confianza en que el proceso judicial termine con la absolución del club. También cuestionó a quienes, desde su perspectiva, han utilizado la investigación para perjudicar la reputación de la entidad catalana antes de que exista una sentencia definitiva.

“El Caso Negreira, no dejaré de decirlo, nos intentaron condenar antes de juzgarnos, cuando se está demostrando que no había nada de lo que nos acusaban. Confío plenamente en la absolución del Barça. Los que están constantemente hablando de ello, intentan perjudicar y manchar la imagen del Barça, pues van a tener que rectificar. Ya habrá tiempo para hablar de esto cuando tengamos la sentencia. Extienden el sumario todo lo que pueden para mantener viva la llama, pero no va a ningún sitio. Solo es para desacreditar al Barça“.

La respuesta de Laporta llega después de que el Real Madrid anunciara el envío de documentación a la UEFA relacionada con los pagos efectuados por el Barcelona a Enríquez Negreira. El conjunto blanco considera que los hechos deben investigarse por sus posibles implicaciones para la integridad de las competiciones. Sin embargo, el procedimiento continúa abierto y todavía no existe una sentencia definitiva que determine la responsabilidad penal del club catalán. Por ello, las afirmaciones sobre la inocencia del Barcelona corresponden a la postura de su presidente y no a una resolución judicial.

Laporta cuestiona el prestigio del Real Madrid y su relación con UEFA y Euroliga

Las críticas del presidente blaugrana no se limitaron al caso Negreira. Laporta también acusó al Real Madrid de mantener una postura de confrontación con diferentes organismos deportivos, entre ellos la UEFA y la Euroliga, además de cuestionar su participación en reuniones entre clubes europeos.

“Lo hacen para perjudicar al fútbol, porque están en contra de todo. Vas a UEFA, vas a la Euroliga y ellos están en contra de todo y de todos. Dice mucho de un club que está perdiendo prestigio, reconocimiento y credibilidad a nivel nacional e internacional. Es una evidencia, estuve en el congreso de la EFC y no tenían ni representación. Llevan una actitud muy soberbia, muy prepotente, muy arrogante. Sabrán lo que hacen, pero les está llevando a tener una falta de credibilidad enorme. Igual que con la Euroliga, al final acaban con todos, pero durante el camino solo ponen trabas a lo que el resto queremos hacer. Deberían hacer autocrítica sobre esto porque me parece impropio“.

El directivo utilizó como ejemplo la reciente asamblea de European Football Clubs (EFC), organización que reúne a clubes del continente, donde aseguró que el conjunto merengue no tuvo representación. A su juicio, el Real Madrid termina por acercarse a las propuestas de otras instituciones después de mostrar resistencia a sus iniciativas.

Laporta considera que esa actitud ha perjudicado la imagen institucional del equipo de Florentino Pérez, tanto dentro como fuera de España. Sus declaraciones representan un nuevo episodio de la confrontación entre ambos clubes, cuya relación también se ha visto marcada por sus diferencias respecto al futuro de las competiciones europeas.

Laporta pide el Balón de Oro para Lamine Yamal y destaca sus títulos con el Barcelona y España

Más allá de las diferencias con el Real Madrid, Joan Laporta respaldó públicamente a Lamine Yamal para conquistar el Balón de Oro 2026. El presidente del Barcelona aseguró que el futbolista de 19 años cuenta con los méritos deportivos para recibir el reconocimiento después de sus actuaciones con el club catalán y la selección española.

“Es de justicia que lo gane. Hizo una gran temporada, ha ganado la Liga y el Mundial. Lo merece, él lo siente así y me parece bien que lo exprese. Es directo y muy joven. Sería muy feliz si gana el Balón de Oro. Veremos como va porque hay secretismo absoluto. Hemos intentado hablar con ellos, pero no dicen nada. Esperamos al día 26 después de un octubre caliente. Lamine está lleno de ilusión por expresar su fútbol cuando juega, porque se le reconozcan sus méritos y entiendo que se manifieste de esta manera. Es una reacción muy humana de un chaval de 19 años que va a hacer historia en el mundo del fútbol”.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres, donde Yamal buscará uno de los reconocimientos individuales más importantes del fútbol. Laporta defendió la ambición del jugador y consideró natural que exprese públicamente su deseo de ganar el premio a su edad.

De esta forma, el presidente del Barcelona cerró su intervención en Sitges con un mensaje de respaldo a su plantilla y una nueva ofensiva verbal contra el Real Madrid. Mientras confía en una resolución favorable del caso Negreira, el dirigente azulgrana mantiene sus cuestionamientos a la actuación institucional del conjunto blanco y reivindica el momento deportivo que atraviesa su equipo.