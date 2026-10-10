Deportivo Pereira vs Deportivo Cali en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 14

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportivo Pereira y Deportivo Cali por la fecha 14 del FPC.

Deportivo Pereira vs Deportivo Cali, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Deportivo Pereira vs Deportivo Cali y dónde ver en vivo hoy 10 de octubre de 2026?

El partido entre el ‘grande matecaña’ y el conjunto de ‘azucarero’ válido por la decimocuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II que se llevará a cabo en el Estadio Santiago de las Atalayas, dará inicio a partir de las 3:30 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 2:30 de la tarde.

Alineaciones Deportivo Pereira vs Deportivo Cali: así salen a la fecha 14 de la Liga Betplay 2026 II

Pereira: Yimy Gómez; Tobías Bovone, Nicolás Rengifo, Santiago Aguilar, Jordy Monroy; Miguel Aguirre, Luis Moreno, Walmer Pacheco, Jhon Largacha; Sebastián Acosta y Marco Pérez. D.T.: Alexi Márquez.

Yimy Gómez; Tobías Bovone, Nicolás Rengifo, Santiago Aguilar, Jordy Monroy; Miguel Aguirre, Luis Moreno, Walmer Pacheco, Jhon Largacha; Sebastián Acosta y Marco Pérez. Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, José Moya, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Léyser Chaverra, Daniel Giraldo; Johan Martínez, Emanuel Reynoso, Eduard Bello y Juan Dinenno. DT: Rafael Dudamel.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 14 de Liga Betplay 2026?

Hay un claro favorito en este partido válido por la decimocuarta jornada del Fútbol Profesional Colombiano. Deportivo Cali tiene la primera opción para llevarse los tres puntos por historia, jerarquía, actualidad y plantel. Los caleños son segundos de la tabla de posiciones con 24 puntos en 12 partidos jugados.

Por su parte, Deportivo Pereira es el segundo peor equipo del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026. Los pereiranos son antepenúltimos con ocho puntos en 11 partidos disputados y solamente han ganado una vez en lo que va del torneo.

Te puede interesar: