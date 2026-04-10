¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026 hoy, 9 de abril?

Con el 74,42% de los votos, Eidevin López fue expulsado del reality, marcando una nueva etapa en la competencia con 11 participantes en juego.

Casa de los Famosos Colombia | Canal RCN.

La gala del 9 de abril de La casa de los Famosos Colombia dejó uno de los momentos más impactantes de la temporada: la expulsión de Eidevin López, tras una votación determinante del público. Su salida se produjo después del fuerte enfrentamiento físico que sostuvo con Alejandro Estrada, una situación que llevó a “El Jefe” a intervenir de inmediato y a poner en manos de la audiencia la decisión sobre la continuidad de ambos dentro de la competencia.

¿Quién quedó eliminado de La Casa de los Famosos?

Las votaciones se habilitaron desde el 8 de abril durante la gala y permanecieron abiertas hasta el 9 de abril a las 9:00 p.m., periodo en el que los televidentes pudieron decidir entre varias opciones: expulsar a uno de los participantes, expulsar a ambos o sancionarlos con nominación directa durante dos semanas.

Finalmente, Colombia tomó una decisión contundente. Con el 74,42 % de los votos, Eidevin López se convirtió en el segundo expulsado de la competencia.

Con la salida de Eidevin, la casa queda con 11 participantes en competencia, lo que marca el inicio de una nueva etapa dentro del juego. Esta expulsión no solo redefine las dinámicas internas, sino que también envía un mensaje claro sobre los límites dentro del reality.

A partir de ahora, cada movimiento será decisivo, especialmente en un ambiente donde las tensiones siguen en aumento y cualquier error puede costar la permanencia en el programa.

Así fueron los resultados de la votación en #LaCasaDeLosFamososCol3 😱🔥 pic.twitter.com/bwQA7Eq86y — Canal RCN (@CanalRCN) April 10, 2026

¿A qué hora empieza la gala de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia?

Importante recalcar que las votaciones se abren hasta que inicie la gala de eliminación y la próxima tendrá su inicio este domingo después del Noticiero habitual de la noche. Es decir, todas las emociones arrancarán a partir de las 8:00 de la noche.

¿Cómo y dónde mirar en vivo por TV y online La Casa de los Famosos?

Usted podrá ver el programa diariamente a través de la pantalla del Canal RCN. En caso de no tener la señal mencionada, el reality está disponible por medio de la aplicación oficial del canal. Allí puede enterarse de todos los detalles en tiempo real, casi que las 24 horas, sobre lo que vaya ocurriendo.

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