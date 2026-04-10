América de Cali saca un empate con buen sabor en su visita a Macará

Aunque el cuadro ecuatoriano tuvo las mejores oportunidades para ganarlo, los Diablos Rojos plantaron cara en Ambato.

Matías Viera y Tomás Ángel disputan la pelota. – @AmericadeCali.

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 ha arrancado con la intensidad característica de equipos que pretenden dejarlo todo en la cancha por un lugar en las siguientes instancias. Macará y América de Cali se encontraron en Ambato con el mismo objetivo de arrancar con pie derecho la fase de grupos, que otorga un cupo directo a octavos de final y otro al repechaje contra algún tercero de la Copa Libertadores.

Las emociones no se hicieron esperar. Ya los locales habían avisado con un desperdicio increíble en el que Mateo Viera llegó solo al frente del arco y envió el remate por encima. Los Diablos Rojos no tomaron suficientes precauciones, así que un tiro de esquina quedó en un rebote suelto y el centro de Franco Posse conllevó el infortunio de Josen Escobar para un autogol al minuto 12.

Eso fue el reactivo para que la visita se decidiera a ir al frente y, para su fortuna, el empate no tardó en llegar. Fue una gran jugada por el sector derecho con el liderazgo de Tomás Ángel la que acabó con el derechazo de Daniel Valencia para igualar el marcador al 25′. Ambos conjuntos estaban mostrando un gran juego y divirtiendo a los espectadores.

Reconocimiento especial para el árbitro Carlos Benítez, que permitió que el partido tuviera ritmo y no se cortara con contactos suaves que sí suelen sancionarse en el fútbol colombiano. En medio de la disputa intensa, estaba siendo un partido limpio y el único amonestado, en el último minuto de la adición, fue Marlon Torres, lo cual lo ponía en el escaparate de los cambios a considerar por David González.

La segunda parte dejó en evidencia que el equipo ecuatoriano aprovechó el descanso, pues salió a hacer el gasto aeróbico para atacar por los tres carriles. La preocupación llegó a América de Cali, pues Mateo Castillo hizo un mal movimiento al dar un pase y se le vio con fuertes señales de dolor en su rodilla izquierda. Tuvo que retirarse en camilla.

La dinámica cambió por completo y las faltas constantes aparecieron para generar muchas interrupciones y dejar de lado las emociones en las áreas. Dylan Borrero ingresó y generó peligro con un disparo de media distancia que obligó a la respuesta en volada de Rodrigo Rodríguez. No hubo mucho más y se firmó un empate que, de cualquier modo, resulta en positivo para América por el contexto visto con altura y opciones por parte de Macará.

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