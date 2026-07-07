Egipto explota contra el arbitraje tras la eliminación: “Este Mundial está amañado a favor de Argentina”

El delantero Mostafa Ziko y el técnico Hossam Hassan cargaron contra el árbitro francés François Letexier

La eliminación de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una polémica que se trasladó rápidamente fuera de la cancha. Después del 3-2 que clasificó a la Albiceleste a cuartos de final, el delantero Mostafa Ziko y el técnico Hossam Hassan cargaron contra el árbitro francés François Letexier.

Ziko, autor de uno de los goles de Egipto, fue uno de los más duros tras el silbatazo final. “No es justo, no hay nada más que añadir. El árbitro no ha sido justo. Ha robado el esfuerzo de toda una nación desde el principio”, declaró el atacante.

El delantero fue más lejos y acusó un supuesto favoritismo hacia el vigente campeón del mundo. “Este Mundial está amañado a favor de Argentina; felicidades, ya se ganaron el título: todo está planeado”, señaló en una frase que aumentó la tensión después de la remontada argentina.

Ziko también ofreció disculpas a los aficionados egipcios, aunque insistió en que la eliminación no fue responsabilidad del equipo. “Pido disculpas a nuestros aficionados; queríamos hacerles felices, pero no lo hemos conseguido. Sin embargo, no ha sido culpa nuestra, sino del árbitro. Gracias al pueblo egipcio y enhorabuena a Argentina por ganar el Mundial”, agregó.

En conferencia de prensa tras el partido, Hossam Hassan mantuvo la misma línea crítica. “El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro”, afirmó el seleccionador de Egipto.

El técnico aseguró que ya existía inconformidad con la designación arbitral. “Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro”, explicó.

Hassan centró parte de su molestia en la jugada del tercer gol argentino, al considerar que debió revisarse una posible falta previa. “Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta”, lamentó.

El entrenador concluyó con una postura de protesta ante lo ocurrido. “No voy a ver ni un solo partido más de este torneo”, sentenció Hassan, quien también sostuvo que Egipto merecía avanzar y que el impacto de la derrota “va mucho más allá” del resultado, al considerar que no hubo respeto ni juego limpio.

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