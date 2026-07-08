Rating Colombia del 7 de julio de 2026, según CNC: ¿En qué canal vieron los colombianos a su selección?

En Claro Sports pueden informarse de todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el martes 7 de julio.

Sigue el Suiza vs Colombia | Reuters

La derrota y eliminación de la Selección Colombia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tiene a todo el país con el corazón arrugado. El martes 7 de julio pasó de ser un día donde todo era unión y alegría a una tristeza extrema. Es por eso que, en Claro Sports, les traemos todos los detalles del rating de la televisión colombiana.

Rating en Colombia del 7 de julio de 2026, según CNC

Gol Caracol, Mundial 2026, Suiza vs Colombia – Caracol TV | 16,93 % Gol Caracol, Mundial 2026, Argentina vs Egipto – Caracol TV | 10,91 % Noticias Caracol MD | 10,22 % Noticias Caracol PRM | 9,81 % Gol Caracol, Mundial 2026, previa Suiza vs Colombia – Caracol TV | 7,91 % La vuelta al mundo en 80 risas – Caracol TV | 7,89 % El juego de mi destino – Caracol TV | 6,52 % Vecinos, parte 1 – Caracol TV | 5,77 % La Rosa de Guadalupe – RCN | 5,69 % Pa quererte, parte 2 – RCN | 5,02 %

Programación de fútbol para este jueves, 8 de julio de 2026

7:00 p.m. | Athletico Paranaense vs Boca Juniors | Amistoso internacional.

Método para medir el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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