Marathón y una pésima noticia: pieza clave se pierde el resto del año

Problema en la planificación para el equipo de Silvio Rudman.

Chelito Martínez sufrió una lesión importante | CDMarathon

Marathón recibió un duro golpe en plena preparación para la nueva temporada. El conjunto verdolaga confirmó que Francisco “Chelito” Martínez sufrió una lesión de ligamento cruzado, un diagnóstico que lo obligará a pasar por el quirófano y que prácticamente descarta su regreso a las canchas durante lo que resta de 2026.

La noticia llega en un momento especialmente complicado para el equipo dirigido por Silvio Rudman, que trabaja en la construcción de su plantel y en los ajustes futbolísticos antes del comienzo de la competencia oficial. Perder a uno de sus mediocampistas de mayor experiencia modifica los planes del entrenador argentino, quien ahora deberá encontrar alternativas para cubrir una ausencia de larga duración.

De acuerdo con la información oficial brindada por la institución, Martínez será sometido a una intervención quirúrgica. A partir de allí comenzará un extenso proceso de rehabilitación bajo el seguimiento permanente del cuerpo médico del club, con tiempos que dependerán de la evolución del futbolista.

Aunque Marathón no estableció públicamente una fecha exacta para su retorno, este tipo de lesión suele demandar entre seis y nueve meses de recuperación. Por ese motivo, el panorama indica que el volante de 33 años se perderá el resto del año y buena parte de los desafíos que el Monstruo Verde tendrá por delante durante el nuevo semestre.

La baja adquiere todavía más importancia por el lugar que Chelito Martínez se ganó desde su llegada al club en 2022. Su capacidad para ordenar el mediocampo, aportar equilibrio y asumir responsabilidades en partidos de máxima exigencia lo convirtió en una pieza de peso dentro de la estructura verdolaga.

Además del impacto estrictamente futbolístico, Marathón pierde temporalmente a uno de los jugadores con mayor recorrido dentro del grupo. La experiencia del mediocampista y su influencia en el funcionamiento colectivo representaban herramientas importantes para Rudman, que ahora tendrá que revisar sus variantes antes del inicio del campeonato.

Desde la institución expresaron públicamente su respaldo al jugador. “Como familia Verdolaga, expresamos nuestro total respaldo a Francisco en este momento y le deseamos una exitosa cirugía y una pronta recuperación. Confiamos en que, con esfuerzo, disciplina y el acompañamiento de nuestro cuerpo médico, volverá más fuerte a las canchas”, señaló el club.

La lesión también provocó numerosas muestras de apoyo por parte de la afición, que rápidamente envió mensajes al futbolista. Mientras Chelito Martínez inicia uno de los procesos más difíciles de su carrera, Silvio Rudman enfrenta un problema inesperado en Marathón: reconstruir parte de su mediocampo sin una pieza clave que, salvo una recuperación extraordinariamente rápida, no volverá a competir durante 2026.

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