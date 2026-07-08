Marruecos vs Francia: Les Bleus enfrentan a seis futbolistas nacidos en su territorio 

Francia buscará el pase a semifinales frente a un Marruecos que tiene seis jugadores nacidos en territorio francés y 19 formados en la diáspora

Análisis de los jugadores nacidos en Francia y Marruecos. | Claro Sports

Francia y Marruecos se verán las caras este jueves 9 de julio para disputar un boleto a las semifinales del Mundial 2026. El partido en Miami será la reedición de la semifinal de Qatar 2022, cuando Les Bleus se impusieron 2-0 para avanzar a su segunda final consecutiva.

El cuadro de Didier Deschamps llega después de dominar su grupo con tres victorias, eliminar 2-0 a Suecia en dieciseisavos y vencer 1-0 a Paraguay en octavos, manteniendo su portería invicta durante toda la fase de eliminación directa. Marruecos, por su parte, terminó segundo de su grupo tras empatar con Brasil, necesitó un gol en el tiempo agregado y una dramática tanda de penales para eliminar a Países Bajos, antes de golear 3-0 a Canadá y dejar fuera a uno de los países anfitriones.

Más allá del aspecto deportivo, el encuentro refleja una realidad que caracteriza al fútbol marroquí, su diáspora (dispersión de grupos). De los 26 convocados por Mohamed Ouahbi, 19 nacieron fuera del país y seis de ellos lo hicieron en Francia, el país al que ahora enfrentarán en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Futbolistas marroquíes nacidos fuera de Marruecos. | Claro Sports.

Los seis franceses que hoy defienden a Marruecos

Issa Diop representa uno de los casos más llamativos. Nacido en Toulouse y formado completamente en el fútbol francés, fue internacional juvenil con Francia. Sin embargo, la ausencia de oportunidades con la selección absoluta y el proyecto presentado por la Federación Marroquí terminaron por convencerlo de cambiar de asociación deportiva en 2026. Hijo de padre senegalés y madre marroquí, hoy es uno de los líderes defensivos de Marruecos y fue determinante al marcar el gol del empate frente a Países Bajos en el el agregado.

Jugadores marroquíes nacidos en Francia. | Claro Sports.

Ayyoub Bouaddi es considerado una de las mayores promesas del fútbol europeo. Nacido en Senlis y criado en Creil, fue capitán de la selección francesa sub 21, pero decidió cambiar de selección en 2026 al considerar que representar a Marruecos era un compromiso con sus raíces familiares. Con solo 18 años ya forma parte del plantel mundialista.

Neil El Aynaoui nació en Nancy y es hijo del extenista marroquí Younes El Aynaoui, quien llegó a ser número 14 del mundo. Aunque creció entre Francia y España y desarrolló toda su carrera en clubes franceses antes de llegar a la Serie A, mantuvo siempre un fuerte vínculo con Marruecos gracias a su familia paterna. Desde 2025 es una pieza fija de los Leones del Atlas y uno de los mediocampistas más importantes del equipo.

Samir El Mourabet nació en Estrasburgo. Incluso llegó a representar a Francia en categorías juveniles de futsal, pero posteriormente optó por Marruecos, país de origen de su padre. Su progresión lo llevó a debutar como titular frente a Brasil en el Mundial 2026.

Gessime Yassine nació en Salon-de-Provence y eligió desde muy joven representar a Marruecos. Tras destacar en el Mundial sub 20 de 2025, dio el salto a la selección absoluta y durante la fase de grupos de este Mundial se convirtió en el marroquí más joven en marcar un gol en una Copa del Mundo al anotar frente a Haití.

Finalmente, Redouane Halhal, nacido en Montpellier e hijo de padres marroquíes, nunca vistió la camiseta de Francia en categorías inferiores. Desde el inicio de su carrera internacional apostó por Marruecos, con el que fue campeón africano sub 23 antes de consolidarse en la selección mayor. En el Mundial se ha convertido en un defensor habitual para Mohamed Ouahbi.

Francia también refleja el alcance de su inmigración

Francia únicamente tiene tres futbolistas nacidos fuera de su territorio: Brice Samba, Marcus Thuram y Michael Olise. Sin embargo, su influencia internacional va mucho más allá. La selección francesa es la que más jugadores aportó al Mundial 2026 considerando también a quienes representan otros países.

Jugadores franceses nacidos fuera de Francia. | Claro Sports.

En total, 99 futbolistas nacidos en Francia participan en esta Copa del Mundo. 23 forman parte de la convocatoria francesa, mientras que otros 76 defienden distintas selecciones nacionales. Argelia cuenta con 12 nacidos en Francia, Haití también tiene 12, República Democrática del Congo suma 11, Senegal aporta 10, Costa de Marfil ocho y Túnez siete.

Futbolistas nacidos en Francia presentes en la Copa del Mundo. | Claro Sports.

Brice Samba nació en la República del Congo y llegó a Francia cuando tenía seis años. Hijo de un exguardameta internacional congoleño, realizó toda su formación deportiva en Normandía y pasó por todas las categorías juveniles francesas antes de debutar con la selección absoluta en 2023. Pese a los intentos del Congo por convencerlo, siempre eligió representar a Francia.

Jugadores franceses que representan a otras selecciones. | Claro Sports.

Marcus Thuram nació en Parma porque su padre, Lilian Thuram, jugaba en el fútbol italiano. Aunque también vivió en Italia y España durante su infancia y posee raíces guadalupeñas, toda su carrera internacional estuvo ligada a Francia. Tras formarse en el Sochaux fue campeón europeo sub 19 y posteriormente se consolidó con la selección absoluta, siguiendo el legado de su familia.

Selecciones con más jugadores nacidos en Francia. | Claro Sports.

Michael Olise nació en Londres y tenía la posibilidad de representar a Inglaterra, Francia, Nigeria o Argelia. Hijo de padre británico de ascendencia nigeriana y madre franco-argelina, terminó inclinándose por Francia tras ser captado por las selecciones juveniles de la Federación Francesa. Aunque muchos otros jugadores franceses tienen ascendencia africana, caribeña o de otros países europeos, ninguno posee raíces marroquíes.

España o Bélgica esperan al ganador

El vencedor de esta eliminatoria se enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre España y Bélgica, lo que mantendría vivas varias conexiones familiares y deportivas.

Si avanza Marruecos y el rival es España, el reencuentro tendría un significado especial. Seis futbolistas marroquíes nacieron en territorio español: Munir Mohamedi, Achraf Hakimi, Chadi Riad, Ismael Saibari, Brahim Díaz y Ayoub Amraimouni. Sería un escenario similar al vivido en Qatar 2022, cuando Marruecos eliminó a España en los octavos de final.

Jugadores marroquíes nacidos en España. | Claro Sports.

Si el adversario termina siendo Bélgica, también existirán fuertes vínculos. Zakaria El Ouahdi, Bilal El Khannouss y Chemsdine Talbi nacieron en territorio belga antes de optar por representar a Marruecos. La misma situación ocurrió frente a Países Bajos, selección ante la que Marruecos contó con futbolistas nacidos en suelo neerlandés como Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine y Sofyan Amrabat.

Jugadores marroquíes nacidos en Bélgica. | Claro Sports.

En caso de avanzar Francia, también habría un lazo con el posible rival. Aymeric Laporte, internacional español y uno de los referentes defensivos de la Roja, nació en territorio francés, por lo que unas semifinales entre ambas selecciones enfrentarían nuevamente a un futbolista formado en Francia contra el país donde nació.

Jugadores de España nacidos en Francia. | Claro Sports.

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