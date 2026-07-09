Alarma en Francia: Mbappé sale por molestias ante Marruecos en cuartos del Mundial 2026

El capitán francés salió lesionado al minuto 77. Francia espera estudios médicos para conocer la gravedad de la molestia

El atacante galo pidió el cambio en el segundo tiempo | Reuters

Kylian Mbappé encendió las alertas en la selección de Francia durante el partido de cuartos de final del Mundial 2026 ante Marruecos, luego de abandonar el campo al minuto 77 por molestias físicas. El capitán francés salió por su propio pie, pero su retirada dejó una señal de preocupación en el cuerpo técnico, a la espera de una evaluación médica que determine el alcance del problema.

El episodio ocurrió en el Estadio Boston, en un partido en el que Francia buscaba el pase a semifinales ante una selección marroquí que llegó a la ronda de los ocho mejores tras eliminar a Canadá. El ganador de esta llave enfrentará en semifinales al vencedor del España vs Bélgica.

Mbappé sale al minuto 77 y Francia queda a la espera de su evolución

La imagen de la jugada mostró a Mbappé en carrera antes de caer de forma repentina y pedir el cambio. El movimiento puede apuntar, de manera inicial, a un esfuerzo muscular o a una lesión muscular, aunque no existe un diagnóstico confirmado. La información médica definitiva dependerá de los estudios que se le realicen después del encuentro.

El delantero pudo abandonar el terreno de juego sin ayuda directa, un dato relevante para el primer reporte, aunque no suficiente para descartar una lesión. En este tipo de casos, el parte médico y las pruebas de imagen son los elementos que permiten conocer el músculo afectado, el grado del daño y el tiempo estimado de recuperación.

La salida de Mbappé llegó después de una actuación con impacto en el marcador. El atacante francés había fallado un penal en el primer tiempo, detenido por Yassine Bono, pero después encontró el gol al minuto 60 para abrir el marcador a favor de Francia. Ousmane Dembélé amplió la ventaja al 66’, con lo que Francia tomó control del partido.

Con ese tanto, Mbappé llegó a ocho goles en el Mundial 2026 y se colocó en la pelea por la cima de la tabla de goleo. El registro aumenta el peso de su posible baja para Francia, que necesita conocer cuanto antes si el delantero podrá estar disponible para la semifinal, en caso de confirmarse el boleto.

Mbappé asegura estar bien

El capitán francés bajó la preocupación después del partido y dejó claro que el golpe no compromete, de momento, su continuidad en el torneo: “Estoy bien, recibí un golpe en el tobillo, pero todo está bien”.

Mbappé también explicó que su salida respondió a una decisión física y de manejo de esfuerzos, más que a una lesión de gravedad. “Mateta estaba mejor preparado que yo para afrontar los últimos 15 minutos”, señaló el delantero, quien había marcado el primer gol de Francia antes de dejar su lugar en la recta final. Con ese mensaje, el atacante puso calma en la concentración francesa, que ahora espera al ganador del España vs Bélgica en semifinales.

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