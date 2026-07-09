Cruz Azul hace petición formal para jugar el Apertura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes como local

La Liga MX anunciará en los próximos días si el club cumple con los requisitos necesarios para el cambio de sede

El Estadio Ciudad de los Deportes volverá a ser casa de Cruz Azul | Imago7

La Liga MX confirmó de manera oficial que Cruz Azul pidió el cambio de sede de manera formal para disputar sus partidos como local en el torneo Apertura 2026, en el Estadio Ciudad de los Deportes, aunque el organismo aun revisa si el club cumple con todos los requisitos establecidos en el reglamento.

A través de un comunicado publicado este jueves, el organismo informó que el cambio de sede deberá cumplir con el procedimiento establecido por la competencia, el cual contempla la revisión del terreno de juego y otros requisitos aplicables para la autorización correspondiente.

Una vez concluido el proceso de evaluación, la Liga MX determinará lo conducente e informará de manera oficial si el cambio de sede procede. Cabe recordar que La Máquina jugó la final de ida del Clausura 2026 en dicho inmueble ante los Pumas y tiene muchos años de experiencia jugando en ese inmueble.

“El Club Cruz Azul solicitó hoy a la Liga MX cambiar de sede sus partidos como local del torneo Apertura 2026 al Estadio Ciudad de los Deportes”, se puede leer en la misiva. “De conformidad con el Reglamento de Competencia, la solicitud deberá cumplir con el procedimiento establecido, incluyendo la revisión del terreno de juego y demás requisitos aplicables”.

La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/P7WIM1MbF1 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 9, 2026

El Estadio Ciudad de los Deportes volvería a recibir partidos de los Celestes como local después de que la institución utilizara dicho inmueble en diferentes etapas de su historia. Para el Apertura 2026, el equipo tendría nuevamente esa cancha como escenario para sus encuentros de la fase regular.

La Máquina buscará disputar el Apertura 2026 con el objetivo de conquistar el primer bicampeonato de su historia en torneos cortos, ahora con sus partidos de local programados en el Estadio Ciudad de los Deportes. El conjunto cementero llega a la competencia como uno de los clubes que aspiran a mantenerse en la parte alta de la Liga MX.

El movimiento de sede ocurre después de que Cruz Azul tuviera como casa distintos inmuebles en la República Mexicana como el Estadio Azteca, Estadio Cuauhtémoc y el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria durante algunos torneos.

Con la confirmación de la Liga MX, el club queda a la espera del visto bueno para disputar ahí sus compromisos como local en el Apertura 2026. La institución esperará la resolución final del procedimiento para conocer todos los detalles operativos relacionados con sus partidos en el inmueble de la Ciudad de México.

El Cruz Azul tiene programado su debut como local en el torneo Apertura 2026 el próximo 21 de julio ante el Puebla, solo que la sede se mantiene en el aire, a falta de confirmar el cambio de sede de los Cementeros al también antiguamente conocido Estadio Azul.

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