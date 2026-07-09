¡El último festejo del Mundial 2026 en el Ángel!: ¿Cuándo y a qué hora aficionados despedirán a la selección mexicana?

Aficionados mexicanos convocan a la última reunión en el Ángel de la Independencia para despedir al Tri tras su participación en el Mundial 2026

Una última convocatoria para despedir el Mundial | Reuters

La afición mexicana prepara una última reunión en el Ángel de la Independencia para despedir a la selección mexicana tras su participación en el Mundial 2026. La convocatoria comenzó a circular en redes sociales después de la eliminación del Tri ante Inglaterra, en un partido que cerró el camino del equipo nacional en la Copa del Mundo.

El llamado busca que los seguidores del combinado nacional se reúnan en uno de los puntos más representativos para el futbol mexicano. La cita está prevista para el domingo 12 de julio a las 17:00 horas, en el monumento ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨

¡MÉXICO SE PREPARA PARA UNA DESPEDIDA HISTÓRICA!



A través de redes sociales, ha comenzado a circular una convocatoria masiva.

Se está llamando a la afición a unirse este domingo 12 de julio en el Ángel de la Independencia para brindar una despedida inolvidable… pic.twitter.com/8Erj00DqJs — Webcams de México (@webcamsdemexico) July 9, 2026

La invitación pide a los asistentes acudir con la playera de la selección mexicana, además de banderas y mensajes de apoyo para reconocer el recorrido del equipo durante el torneo. Aunque México quedó fuera de la competencia, el ambiente generado durante el Mundial mantuvo una conexión constante entre el Tri y sus aficionados.

La convocatoria no ha sido presentada como un evento oficial de la Federación Mexicana de Futbol ni del Gobierno de la Ciudad de México. Por ello, los asistentes deberán tomar previsiones de movilidad y seguridad, sobre todo por la posible concentración de personas en la zona del Ángel de la Independencia.

¡La última y nos vamos!: aficionados convocan a despedir al Tri en el Ángel, fecha y hora

La despedida de la selección mexicana será el domingo 12 de julio a las 5:00 de la tarde, de acuerdo con las publicaciones que se han difundido en distintas plataformas digitales. El punto de reunión será el Ángel de la Independencia, lugar que durante el Mundial 2026 volvió a convertirse en símbolo de celebración para la afición nacional.

El objetivo de esta concentración es agradecer al equipo mexicano su participación mundialista y cerrar el capítulo del torneo con una muestra de respaldo. La iniciativa nació entre usuarios de redes sociales, quienes llamaron a despedir al Tri “con la frente en alto” después de su eliminación frente a Inglaterra.

Además de esta reunión, también circula otra convocatoria para el domingo 19 de julio, fecha en la que terminará el Mundial 2026. Esa segunda cita estaría enfocada en despedir la Copa del Mundo como evento, mientras que la del 12 de julio está dirigida a reconocer a la selección mexicana.

Hasta ahora, la convocatoria del 12 de julio se mantiene como una iniciativa ciudadana. No hay confirmación de que se trate de un acto organizado por autoridades o por la FMF, por lo que se recomienda revisar información oficial antes de acudir y considerar alternativas de transporte por posibles cierres en Paseo de la Reforma.

México en el Mundial 2026: ¿Cómo fueron los festejos en el Ángel de la Independencia?

El Mundial 2026 dejó imágenes de miles de aficionados reunidos en el Ángel de la Independencia tras los partidos de México. Cada resultado importante del Tri provocó celebraciones masivas, con playeras verdes, banderas, cánticos y caravanas en una zona que históricamente concentra festejos deportivos en la capital.

La participación mexicana también generó momentos de alta afluencia en distintos puntos de la Ciudad de México. En el caso del Ángel, las concentraciones llegaron a niveles que obligaron a reforzar medidas de control y seguridad, debido a la cantidad de personas que acudieron a celebrar durante el torneo.

Los festejos no estuvieron exentos de incidentes. Diversos reportes señalaron que algunas celebraciones dejaron personas lesionadas y fallecidas, por lo que las autoridades capitalinas pidieron precaución en eventos masivos. Ese antecedente coloca la despedida del Tri bajo un contexto de mayor atención para quienes decidan acudir.

Con la eliminación consumada, la afición busca transformar el último encuentro en el Ángel en una despedida simbólica. La intención ya no será celebrar un triunfo, sino agradecer el recorrido de una selección que mantuvo la ilusión durante el Mundial 2026 y que ahora tendrá que mirar hacia el proceso rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Te puede interesar